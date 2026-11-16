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張麗善一句話令人笑翻 暗酸劉建國「對感情特別負責任」眾所周知

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
雲林縣長張麗善（左）為嘉義市長候選人張啓楷（中）站台助講，肯定張啓楷的專業能力與問政表現，期盼延續嘉義市施政成果。記者李宗祐／攝影
雲林縣長張麗善（左）為嘉義市長候選人張啓楷（中）站台助講，肯定張啓楷的專業能力與問政表現，期盼延續嘉義市施政成果。記者李宗祐／攝影

雲林縣長張麗善今天下午南下嘉義市，為嘉義市長候選人張啓楷站台助選，談及65歲以上長者健保費補助政策時，批評民進黨立委未支持相關提案，質疑選舉開支票卻不負責任，話鋒一轉，更將矛頭指向雲林縣長選戰對手、民進黨立委劉建國，先酸對方習慣不負責任，接著突然改口「不是、不是，他對感情特別負責任」，還補上一句「那是眾所周知啦」，引發現場支持者一陣笑聲與掌聲。

張啓楷競選總部今天下午舉辦「嘉義拚經濟．雲林來相挺」政策交流活動，邀請張麗善分享雲林縣施政經驗，市長黃敏惠、市議員傅大偉、陳家平及議員候選人林昱孜等人到場，會後張麗善與張啓楷共同展開嘉義市車隊掃街拜票。

張麗善表示，雲林縣已編列明年度預算，補助65歲以上長者健保費，國民黨、民眾黨也在立法院推動相關法案，希望由中央統一負擔，落實醫療平權，讓不同縣市長者享有相同福利。

她批評，部分民進黨縣市長候選人選前紛紛提出長者健保費補助政見，但立法院表決時，民進黨立委卻未支持相關提案，質疑這些候選人「公然跳票」，心中只有黨意、沒有民意，選舉支票開得漂亮，實際行動卻完全不同。

談到這裡，張麗善突然將話題帶到雲林縣長選情，雖未直接點名劉建國，卻以「我們雲林縣這一個立委」稱呼對方，批評「他的習慣是習慣不負責任啦！」隨即話鋒一轉，笑著改口「不是、不是，他對感情特別負責任」，引起現場一陣笑聲。

張麗善接著說，對方連自己開出的政策支票都不負責任，怎麼可能對雲林縣鄉親負責？她也批評雲林民進黨立委提出的老農津貼調整金額，竟低於現行給付標準，質疑對農民權益不夠用心，呼籲選民檢視候選人過去的問政表現。

張啓楷也接續批評民進黨嘉義市長候選人王美惠，質疑她在提高公糧收購價格、65歲以上健保費由中央負擔及老農津貼調整等議題的表決態度，認為王美惠應向選民交代，並再度要求公開辯論。

黃敏惠則表示，嘉義市已連續8年維持公共債務零負債，今年10月開始實施65歲以上長者健保費補助，明年度也已編列預算。她當場詢問張啓楷，未來是否延續長者健保補助及學童免費營養午餐等政策，張啓楷立即承諾「一定做，而且要做得更好」，並表示將維持市府人事及政策穩定。

張麗善此行原本是為張啓楷助選、交流施政經驗，卻在談及長者健保政策時，順勢將雲林縣長選戰帶進嘉義，透過一句「對感情特別負責任」，讓兩地選戰話題意外交會。

雲林縣長張麗善今天下午出席張啓楷競選總部舉辦的政策交流活動，分享雲林縣財政改善、農業發展及醫療照顧等施政經驗，為張啓楷助選拉票。記者李宗祐／攝影
雲林縣長張麗善今天下午出席張啓楷競選總部舉辦的政策交流活動，分享雲林縣財政改善、農業發展及醫療照顧等施政經驗，為張啓楷助選拉票。記者李宗祐／攝影

雲林縣長張麗善（中）今天下午南下嘉義市，為市長候選人張啓楷（右）站台助講，分享雲林縣施政經驗，呼籲選民支持張啓楷。記者李宗祐／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天下午南下嘉義市，為市長候選人張啓楷（右）站台助講，分享雲林縣施政經驗，呼籲選民支持張啓楷。記者李宗祐／攝影

雲林縣長張麗善（右）與嘉義市長黃敏惠（左）陪同市長候選人張啓楷（右二）搭乘競選車隊掃街拜票，沿途向民眾揮手致意，爭取選民支持。記者李宗祐／攝影
雲林縣長張麗善（右）與嘉義市長黃敏惠（左）陪同市長候選人張啓楷（右二）搭乘競選車隊掃街拜票，沿途向民眾揮手致意，爭取選民支持。記者李宗祐／攝影

雲林縣長張麗善（左三）南下嘉義市和市長黃敏惠（右二）為市長候選人張啓楷（右三）站台，與地方民代及議員候選人共同高舉3號手勢，呼籲選民團結支持。記者李宗祐／攝影
雲林縣長張麗善（左三）南下嘉義市和市長黃敏惠（右二）為市長候選人張啓楷（右三）站台，與地方民代及議員候選人共同高舉3號手勢，呼籲選民團結支持。記者李宗祐／攝影

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