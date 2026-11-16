何欣純車隊山城掃街拜票 預告20日與沈伯洋再合體

民進黨台中市長候選人何欣純今全天深入山城拜票，從一早石岡路口道早安，到東勢新社接力車隊掃街，沿途向鄉親揮手比愛心致意。她也預告，11月20日將與沈伯洋一起車掃大台中，北北基桃及中台灣縣市長候選人齊聚，賴清德總統也將到場相挺，邀請鄉親相揪作伙來，讓台灣的暖流匯聚台中，共同迎向「欣時代」。

何欣純說，她心存感恩鄉親支持，全天山城車掃同步也透過社群直播，除了沿途鄉親揮手相挺，也有許多支持者跟著直播鏡頭走進山城，留言「加油」與「阿純當選」。車隊抵達東勢東聖宮後，她發送限量「欣潮洋流」海報，與鄉親們相見歡。

何欣純說，11月20日將與台北市長候選人沈伯洋從元保宮出發，一同車隊掃街至文心森林公園。晚間則在近新烏日火車站的五都日出停車場，舉辦「洋流慧聚．杰伴童行．迎向欣時代」造勢晚會。

晚會除了沈伯洋，新北、桃園和基隆的市長候選人蘇巧慧、黃世杰、童子瑋也將跨縣市合體，並邀請彰化縣長候選人陳素月、苗栗縣長候選人陳品安共同參與，而且總統賴清德也將到場相挺，集結「台灣隊」為大台中拚勝選。

何欣純說，這次北台灣與中台灣相互應援，就是要讓「欣潮與洋流」匯聚成一股暖流，集結各地支持，一起讓台灣更好、台中更好。