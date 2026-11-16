翡翠水庫設光電板？江怡臻點名蘇巧慧表態：是否反對經濟部納入盤點

翡翠水庫是雙北重要民生水源，經濟部水利署過去曾連續3年發函盤點光電場址，引發關注。國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室主任江怡臻在臉書指出，從前台北市長柯文哲到現任市長蔣萬安，北市府3度表態翡翠水庫不適合設置光電板，她也點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧，要求正面回答是否同意在翡翠水庫設置光電板，若經濟部再次納入盤點，是否願意公開反對。

江怡臻指出，經濟部水利署過去連續3年發函盤點光電場址，首次是在111年3月21日，當時柯文哲市府依規定回覆，翡翠水庫不適合設置光電板；蔣萬安上任後，水利署又分別於112年12月18日、113年12月10日兩度發函詢問，北市府均維持相同立場。

江怡臻表示，水利署已說明相關作業屬於全國性場址盤點，並未要求實際設置光電板；翡翠水庫管理局也指出，依現行規定，翡翠水庫水域禁止設置太陽光電板。既然相關規定已明確限制，經濟部未來盤點光電場址時，就應直接排除翡翠水庫水域，避免外界產生疑慮。

江怡臻強調，翡翠水庫是雙北共同的重要水源，供水人口約600萬，其中有上百萬名新北市民，包括三重、新店、中永和、泰山、五股、蘆洲及板橋等地，日常生活用水都與翡翠水庫息息相關，水源保護攸關民眾飲水安全，不容忽視。

江怡臻質疑，倘若未來台北、新北都由民進黨執政，雙北是否仍會堅持將翡翠水庫排除在光電場址之外？若真的設置光電板，對水庫水質及生態可能造成哪些影響，也讓市民感到擔憂。

江怡臻直接點名蘇巧慧，要求清楚說明對翡翠水庫設置光電板的立場，若經濟部未來再次將翡翠水庫納入光電場址盤點，是否會公開反對並要求排除。

江怡臻表示，前後兩任台北市長的立場都相當明確，蘇巧慧既然要參選新北市長，也應向新北404萬市民清楚交代，「蘇巧慧，妳同不同意在翡翠水庫放光電板？」