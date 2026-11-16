蔡英文輔選劉建國打趣稱「沒有特別喜歡他」 喊：這次別再只差一點點

前總統蔡英文今天到雲林為民進黨縣長候選人劉建國輔選，陪同劉建國前往斗南順安宮、斗六受天宮參拜，並走訪雲林溪。首站抵達順安宮，受到民眾熱情歡迎。蔡英文致詞時笑稱，自己沒有特別喜歡劉建國，因為他為了爭取地方建設「很盧」，但也強調，縣長就是要有鍥而不捨的精神，盼劉建國這次參選不要再「差一點點」。

蔡英文今到雲林輔選，首站到斗南順安宮參拜，順安宮主委蘇建源親自迎接，現場許多支持者高喊「實實我愛你」，甚至有百歲人瑞到場只為見蔡英文一面。

蔡英文表示，她「沒有特別喜歡劉建國」，因為過去擔任總統期間，為了向中央爭取資源建設雲林，劉建國真的「很盧」。她笑說，自己當總統時遇到劉建國，心裡有時會有點害怕，因為知道他又要來爭取預算，甚至希望能不能讓她先有心理準備再見面。

她說，但當縣長就是要劉建國這種鍥而不捨的態度，無論面對的是總統或行政院長，重要的是能不能為地方爭取資源。她認為，雲林要進入下一個世代、實現轉型，必須有一位能與中央緊密合作的縣長，創造新的產業機會，讓年輕人留在家鄉打拚。

蔡英文也提到，劉建國上次參選縣長只差一點點就當選，希望這次不要再差一點點，要支持者用力催票，她並承諾，如果劉建國順利當選縣長，將再回到斗南向媽祖致謝。

劉建國表示，2017年6月初豪雨造成雲林多處淹水，蔡英文曾親自到現場了解災情，後續中央陸續投入經費，推動地方河川整治，讓過去經常淹水的區域逐步改善。

劉建國強調，極端氣候影響，許多河川的防護標準不足，若沒有蔡英文當時積極推動河川整治，地方淹水情況恐怕更加嚴重。

前總統蔡英文（右）今天到雲林為民進黨縣長候選人劉建國（左）輔選。記者陳雅玲／攝影

前總統蔡英文今天到雲林為民進黨縣長候選人劉建國輔選，受到支持者熱情迎接。記者陳雅玲／攝影