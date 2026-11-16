影／柯志恩陸戰空戰齊發 最新形象廣告強調保持教育人初心勇於改變

高雄市長選戰進入最後關頭，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天展開大樹、鳥松等地大車掃，在陸戰進行同時，競選團隊也發布最新競選形象廣告，影片以柯志恩懷抱「教育人的初心」為主軸，訴說從校園老師走入政壇的心路歷程，並強調她會「勇於挑戰、勇於改變」，有信心帶領高雄迎向更好的生活。

柯志恩會同高雄市議員第五選區候選人吳利成、陳若翠進行車掃，今天下午3時在大樹保隆宮上香祈福後出發，沿途向大樹、鳥松、仁武及大社等地鄉親請安問好，直至晚間7時抵達大社青雲宮。

柯志恩表示，透過車掃、市場拜票來跟民眾面對面接觸，加深選民印象，未來還有兩場大造勢，進一步凝聚所有支持者力量。

競選總部昨日也發布柯志恩親自配音的全新競選廣告，內容是柯志恩的個人生命歷程照片牆，涵蓋求學時期、畢業典禮、大學任教，以及投入政壇在立法院犀利問政的專業身影，不同的生命挑戰，一一呈現在觀眾眼前。

柯志恩強調，她身為教育心理學博士，20多年來只教學生一件事，就是「做人要勇於挑戰、勇於改變」，即便進入政壇，她身為教育人的心始終如一，過去她鼓勵學生勇敢踏出第一步，現在她也想和鄉親作伙，為高雄踏出這一步。

柯志恩表示，最新競選廣告把她自己生命經驗做最完整呈現，然後來跟大家最關心的日常生活做連結，凸顯高雄市民最在乎的民生議題，展現她要與高雄人並肩作戰、帶動城市改變的決心。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天下午從大樹興田保隆宮出發車掃，支持者到場為她加油。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天下午從大樹興田保隆宮出發車掃，支持者到場加油。記者徐白櫻／攝影

柯志恩最新競選廣告，強調她抱持「教育人的初心」步入政壇，向市民喊話「這柯讓你好生活」，展現與高雄人並肩作戰、帶動城市改變的決心。圖／柯志恩競辦提供