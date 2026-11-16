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楊鎮浯黨慶公開力挺陳玉珍 領軍備戰喊話黨員全力支持

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，縣黨部主委楊鎮浯與國民黨提名縣長候選人陳玉珍兩人今天同台出席，互動備受關注。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，縣黨部主委楊鎮浯與國民黨提名縣長候選人陳玉珍兩人今天同台出席，互動備受關注。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，吸引300多名黨員、黨務幹部及各級候選人到場。地方曾傳出縣黨部主委楊鎮浯與國民黨提名縣長候選人陳玉珍互動不睦，兩人今天同台出席，互動備受關注，楊鎮浯致詞數度肯定陳玉珍在立法院的表現，稱她是這次地方選舉的「領頭羊」，呼籲黨員以具體行動支持國民黨提名人選，展現公開力挺的態度，也藉黨慶場合釋出藍營整合訊號。

這場黨慶由縣黨部主委楊鎮浯主持，立委暨縣長候選人陳玉珍、中央評議委員楊應雄、中央組織發展委員會副主委吳興邦、前議長王水彰等人出席，縣議員、鄉鎮長及各級民意代表候選人也到場，300多人齊聚一堂。活動除慶祝建黨132周年，也表揚資深黨員及績優黨務幹部，其中蘇子雲等524人獲頒30年至80年不等的資深黨員榮譽狀，感謝他們長年支持與奉獻。

楊鎮浯致詞時表示，看到這麼多黨員熱情參與，內心相當感動，他說，過去參加固本座談，多是以從政黨員身分出席，如今轉換角色擔任黨部主委，心情有所不同，但目標始終一致，就是把國民黨優秀人才推薦給金門鄉親，以「顧民生、愛人民」為核心，爭取民眾認同。

談到年底選戰，楊鎮浯特別點名陳玉珍，肯定她近年在立法院與民進黨交鋒、為金門鄉親爭取權益的表現，認為地方都看在眼裡，也稱許她擔任這次選舉「領頭羊」，具有帶動議員及鄉鎮長等各級選舉的作用。他呼籲黨員不能只有口頭支持，除了自己表態，更要邀請左鄰右舍、親友一起支持國民黨候選人，讓黨的力量展現出來。

楊鎮浯也坦言，國民黨目前在台灣的政治處境艱難，甚至已被清算到沒有資源，但最珍貴的資產就是始終不離不棄的忠貞黨員。他強調，國民黨歷經132年，前輩當年即使面對困境，仍為後代子孫打拚，現在更應延續這份精神，為下一代打造安全、和平、繁榮的道路。

陳玉珍致詞時，感謝資深黨員長期支持，也向黨員說明《黃金十年・行動金門》政策白皮書，以「照顧更周全、島嶼新發展、金門再優化」三大藍圖，涵蓋長照、醫療、婦幼、產業、青年、觀光、交通、教育及智慧公共服務等九大領域，強調將25年服務經驗及地方需求轉化為具體施政方向。

陳玉珍並談及立法院問政及爭取地方資源的歷程，批評共有九項法案經立法院三讀通過，卻遭行政院不予副署或執行，造成朝野對立升高、政局持續動盪，這樣的政治僵局並非國家與人民之福。她強調，身為民意代表，最重要的責任就是為人民發聲、爭取權益，讓政策真正回應民眾需求。儘管目前民調暫時領先，但選舉尚未結束，仍須黨員全力相挺，呼籲11月28日投票支持國民黨提名人選。

國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，由金門縣長青會的精彩熱舞揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，由金門縣長青會的精彩熱舞揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，縣黨部主委楊鎮浯（左）與國民黨提名縣長候選人陳玉珍（右）兩人一起頒發感謝狀給資深黨員。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，縣黨部主委楊鎮浯（左）與國民黨提名縣長候選人陳玉珍（右）兩人一起頒發感謝狀給資深黨員。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，縣黨部主委楊鎮浯與國民黨提名縣長候選人陳玉珍與從政黨員一起上台合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，縣黨部主委楊鎮浯與國民黨提名縣長候選人陳玉珍與從政黨員一起上台合影。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，縣黨部主委楊鎮浯與國民黨提名縣長候選人陳玉珍兩人攜手切蛋糕。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，縣黨部主委楊鎮浯與國民黨提名縣長候選人陳玉珍兩人攜手切蛋糕。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，資深黨員蔡志鴻捐款10萬，由金湖鎮代表會主席蔡乃靖（右三）代表捐出。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨132周年黨慶暨表揚大會，資深黨員蔡志鴻捐款10萬，由金湖鎮代表會主席蔡乃靖（右三）代表捐出。記者蔡家蓁／攝影

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