痛批洋流造勢船隊撒金紙汙染淡水河 洪孟楷要沈伯洋公開道歉

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天辦台北大洋流活動士林北投場，不料卻傳出42艘洋流號船艇在淡水河面拋灑金紙。立委洪孟楷今天在臉書發文，痛批此舉糟蹋淡水河傷害鄉親感情，要求沈伯洋及其團隊公開道歉，共同譴責往河面拋灑金紙的行為。

立委洪孟楷今天在臉書發文表示，接獲許多淡水、八里鄉親憤怒反映，昨天洋流應援船隊有人往河面大量拋灑金紙，這就是你們號稱的溫暖、陽光？洪孟楷指出，過去8年新北市長侯友宜每次到淡水、八里，經常用「母親之河」形容淡水河，因為北台灣早期發展就是這條河流孕育，百年前馬偕博士抵達上岸，到河口聚落發展，都與淡水河密不可分，如今卻為了選舉造勢往河裡拋灑金紙，讓鄉親難以接受，質疑：「這就是你們對待母親之河的方式？」

洪孟楷說，早期也許有龍舟祈福習俗，但隨著環保意識提升，相關活動早已調整做法、減少汙染，不能再拿習俗合理化往河裡灑冥紙的行為。洪指出，廢棄物清理法第27條對指定清除地區內拋棄紙屑等廢棄物有明文禁止，主管機關應依法查處，糟蹋淡水河絕對令人無法接受。

洪孟楷表示，各陣營舉辦競選活動可以相互尊重，洋流有創意與規劃，但汙染河川、破壞環境就是逾越紅線。昨天總統賴清德也到場支持，面對這樣的行為，呼籲賴清德也應共同出面譴責、要求道歉。

洪孟楷酸，愛鄉土是民進黨過去在野時不斷強調的主張。但當金紙被拋向空中、落入淡水河的那一刻，這份愛鄉土的承諾，到底去了哪裡？翡翠水庫設置光電板議題近日再度引發討論，淡水地區同樣飲用翡翠水庫的水，因此他代表淡水鄉親，堅決反對任何破壞生態、影響水源安全的人為開發，並要求蘇巧慧、沈伯洋清楚表態，是否支持翡翠水庫水域設置光電板，還是堅持人民喝到好水的權益放在第一位。

洪孟楷最後要求沈伯洋及其團隊公開道歉、正面回應，並共同譴責往淡水河面拋灑金紙的行為。