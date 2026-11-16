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洋流船隊遭爆往淡水河大量灑冥紙 洪孟楷轟：沈伯洋欠鄉親一個道歉

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，他接獲許多淡水、八里鄉親憤怒反映，洋流應援船隊竟有人往河面大量拋灑冥紙。聯合報系資料照
國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，他接獲許多淡水、八里鄉親憤怒反映，洋流應援船隊竟有人往河面大量拋灑冥紙。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天進行「台北大洋流」士林北投最終場車掃，並於關渡宮前河岸廣場開講。國民黨立委洪孟楷指出，他接獲許多淡水、八里鄉親憤怒反映，洋流應援船隊竟有人往河面大量拋灑冥紙，質疑「這就是你們號稱的溫暖、陽光？這就是你們對待母親之河的方式？」並呼籲到場支持的賴清德總統也應出面譴責、要求道歉。

洪孟楷指出，過去8年來，新北市長侯友宜每次來到淡水、八里，提起淡水河，經常用「母親之河」形容，因為北台灣早期的發展，就是由這條河流所孕育。從百年前馬偕博士抵達上岸，到河口聚落的發展，都與淡水河密不可分，如今卻有人為了選舉造勢，往河裡拋灑冥紙，叫鄉親怎麼接受？

「沈伯洋及其團隊，欠淡水河與鄉親一個道歉！」洪孟楷說，早期也許有龍舟祈福的習俗，但隨著環保意識提升，相關活動早已調整做法、減少汙染，不能再拿習俗來合理化往河裡灑冥紙的行為。此外，「廢棄物清理法」第27條，對指定清除地區內拋棄紙屑等廢棄物，更有明文禁止，主管機關應依法查處，傷害鄉親感情、糟蹋淡水河，絕對令人無法接受。

洪孟楷表示，選舉到了最後，各陣營都會舉辦競選活動，這點大家相互尊重。「洋流」有創意與規劃，但污染河川、破壞環境，就是逾越紅線。昨天連賴清德總統也到場支持，面對這樣的行為，賴總統也應出面譴責、要求道歉。他質疑，愛鄉土是民進黨過去在野時不斷強調的主張，但當冥紙被拋向空中、落入淡水河的那一刻，這份愛鄉土的承諾，到底去了哪裡？

洪孟楷提到，這兩天翡翠水庫設置光電板的議題也再度引發討論，淡水地區同樣飲用翡翠水庫的水，他要代表淡水鄉親，堅決反對任何破壞生態、影響水源安全的人為開發。他也要求民進黨新北市長候選人蘇巧慧和沈伯洋表態，是否支持翡翠水庫水域設置光電板？還是堅持把人民喝到好水的權益放在第一位？他強調，守護母親之河淡水河，是大是大非的問題，不因選舉而退讓、不因黨派而有不同標準，並呼籲他們公開道歉、正面回應，共同譴責往河面拋灑冥紙的行為。

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