影／沈伯洋化身店員體驗做披薩 支持者店門口外群聚熱情歡呼

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天到達美樂體驗製作披薩，沈表示，今天是自己報名，未來也想帶女兒來體驗，店家今天幫他準備夏威夷口味，但他對鳳梨接受度不高，所以加了火腿、玉米跟起司，也快接近三色豆，還在胸前別了三色豆的徽章，象徵精神仍在，而外圍也有不少熱情支持者早早等待，看到沈來也激動大聲歡呼，場面壯觀。

從白天開始門市外更有不少支持者早早在外面等候，希望能更沈近距離接觸，僅管現場工作人員不斷維持秩序，強調該處鄰近辦公區且午休時間，但支持者還是控制不住自身情緒看到沈出現，還是不斷歡呼，警方拉起紅龍柱盡可能控制站立範圍，避免干擾車輛通行，甚至發生意外事故。

沈伯洋表示，女兒最愛的食物就是披薩，想說帶她來之前自己先體驗過一次，到時候看起來會比較厲害，今天做的過程中要把餅皮要拉平旁邊又有點翹起來中間又要有點凸起來蠻難的，但裡面的師傅輕輕一弄，就弄得很漂亮又很圓凹凸是完全是符合披薩規範，「但是我弄就真的還蠻醜的。」

被問到今天做的口味，沈伯洋表示，店家準備的是夏威夷口味，但是因為他對鳳梨比較沒有那麼高的接受度，所以加了火腿、玉米還有起司，其實跟三色豆已經快要接近，做披薩像在很多地方就跟買潛艇堡一樣，料可以自己選，如果會選三個料，我一定會加墨西哥辣椒、玉米、香腸。

而沈伯洋也在店內享用自己做的披薩，團隊也放上沈試吃畫面，沈還拿出自己帶的東泉辣椒醬加在披薩上，吃完一口驚呼「不錯誒！」直呼東泉蠻甜的加進披薩裡面後鹹味馬上襯托出來。