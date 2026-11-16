回應竹北明年預算爭議 曾聖凱批吳旭智不懂交接紀律

針對竹北市116年度總預算編列，民進黨竹北市長候選人曾聖凱表示，新舊任首長交接之際，總預算先回歸常態性的基礎規模，是為下一任首長保留最大財政空間與施政彈性的負責任作法，既有重大公共建設持續推動，新興計畫則應審慎評估。

曾聖凱直言，國民黨竹北市長候選人吳旭智長期擔任新竹縣議員，理應熟稔地方政府預算編制與財政調控，「連這個基本道理都不懂，怎麼會提出像是沒擔任過議員的問題？而碰到親屬協會申請補助的身分揭露，怎麼反而如此寬鬆？」

曾聖凱指出，審查預算不能只看總額增減，更應檢視經費用途、建設進度與後續財政負擔。交接期間，讓下一任首長保有施政規畫及財源調度空間，是全台地方政府一致的財政紀律，吳旭智議員可能不懂。

對於吳旭智岳母曾玉瓊曾任理事長的「有智一同未來教育發展協會」補助爭議，曾聖凱指出，依先前公開報導，吳旭智遭踢爆於曾玉瓊擔任理事長期間，該協會取得縣府超過上百萬元補助，部分案件涉及未依法揭露公職人員關係人身分。

曾聖凱痛批：「所有預算都是與代表會透過協調而開議通過完成；而吳議員碰到親屬協會的補助，又說自己不熟法規！」他質疑，吳旭智若真如口頭上所說重視財政紀律與公開透明，就應向市民清楚交代相關補助的申請流程、身分揭露及後續處理情形，而非僅以「行政疏失」輕描淡寫帶過外界疑問。

曾聖凱強調，支持教育及公益活動固然值得肯定，但政治人物更應把公私分際與利益迴避交代清楚。相關案件是否違法，雖應由權責機關依法認定，但民意代表接受公眾檢驗的政治責任，絕不會因一句「不熟悉」就自動免除。他呼籲吳旭智，先用要求竹北市政的同一把尺，嚴格檢視自身與親屬協會的補助爭議，才能讓市民相信其真正的監督標準。