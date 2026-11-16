沈伯洋：支持者是否出來投票 是勝選唯一關鍵

九合一選舉擂戰鼓，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天表示，選舉最後勝選關鍵就是支持者是否出來投票，現在就是勤走基層呼籲，選前之夜場地仍在討論，盼找空曠處、安全第一。

知名披薩品牌達美樂日前在社群平台Threads發文，想揪全國縣市長候選人到店體驗做披薩，沈伯洋隨即留言喊「+1」。他下午前往中山區的店家下場親手做披薩，會後接受媒體聯訪時表示，因為女兒很愛吃披薩，所以搶先來體驗，做好的披薩稍晚會自己品嚐。

媒體詢問，如何看最新民調顯示沈伯洋暫時領先，但分析銀髮族較支持台北市長蔣萬安成基本盤關鍵力量，選情仍膠著拉鋸；以及國民黨台北市議員秦慧珠接受專訪時說，藍營最後還是會含淚投票給蔣萬安。

沈伯洋表示，選舉到最後都一樣，支持者是否會出來投票，所有的決勝關鍵都在這一點，現在對自己來說就是勤走基層，呼籲大家11月28日一起出來投票，這是勝選唯一關鍵。

他說，個別支持者想投誰，都是民主自由的見證，但希望大家不是含淚，而是開心、歡心和認定想支持的人而投票。

媒體追問，對手出刊的最新「萬安警報」內容，談到市長辯論時，沈迴避9個問題都不回答，如何看此事。

沈伯洋認為，辯論時只有2分鐘回答問題，若對一人抹黑10個問題時，時間內怎麼可能答得完，這就是一個政治操作，選舉選到最後，若一直出現負面抹黑和文宣，市民會看得很清楚。

由於民進黨台北市議員洪健益今天指出，北市仁愛國中營養午餐的雞肉沒熟，蔣萬安回應說要請教育局了解，如何看營養午餐疑似又出包。

沈伯洋說，不知道是否為系統性問題，但現在常常發生類似事件，無論如何要先查證、確認事實，並確保學童不會受到危害，和避免再吃到不熟的雞肉，這是最重要的事情。

媒體再問到，蔣萬安任內不允許翡翠水庫內放置光電板，沈若上任是否會解套，因經濟部已多次發函給台北市政府。

沈伯洋表示，就自己所知，經濟部還沒有相關計畫要在翡翠水庫上裝光電板，自己會尊重相關意見；此外，現在以城市能源來說，與其說在水庫，不如做好每個建築物的能源設施，這是相對急迫的事情。

媒體追問，沈伯洋已向立法院請假，但傳國民黨想力推本週通過普發現金新台幣2萬元，相關意見為何，以及週五是否會請假、不投票。

沈伯洋說，因為自己辦公室在立法院，所以每天還是會進去辦公，認為不論普發現金要發多少錢，首要需遵守財政紀律，這也是民進黨向來主張；其次因法案協商有冷凍期，週五表決是否太趕了點，國民黨可能要稍微思量一下，因若協商未果，院長要持續主持會議，不代表冷凍期過了就要馬上表決，如此茲事體大之事，大家應該慎重討論比較重要。

針對網紅自發表態支持，卻有網友說是有收贊助費，媒體詢問是否要做澄清，以及選前之夜場地似乎仍要微調，是否已確定和預估參與人數多少。

沈伯洋認為，任何人受到感動、認同政見和出來力挺，自己都心懷感激，這和贊助完全沒有關係，但要注意不能將大家的支持視作理所當然，而是要持續做好，不能因此為所欲為，政治人物最切忌如此。

關於選前之夜，沈伯洋說，還會再討論，現在還不敢確定，希望找比較空曠和較易疏散處，安全第一；由於之前的活動除北市市民之外，也有外縣市小水滴參與，但選前之夜是以台北為主，因大家都已返鄉投票，所以參與人數預估上會保守一點。

由於受訪期間一度有蝴蝶持續在周邊飛舞，引發現場多人驚呼。沈伯洋說，自己有經常遇到動物的特殊體質。