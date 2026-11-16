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翡翠水庫是否裝設光電板？ 沈伯洋稱尊重經濟部：建築物能源較急迫
翡翠水庫是否裝設光電板引發討論，台北市長蔣萬安今上午受訪再度重申立場未變，即便中央多次來含要求盤點，他都不贊成。民進黨台北市長候選人沈伯洋則表示，應先把建築物能源做好，是發展城市能源較急迫的事。
日前有民眾被街訪挺蔣萬安理由，是因蔣三度擋下翡翠水庫設光電板，蔣今天也表態，中央過去多次來含要求盤點，不設還須說明理由，但自己立場始終未變。
沈伯洋今天被問到表示，就他所知經濟部現在還沒有這樣計畫要在翡翠水庫上面裝光電，尊重經濟部意見，但以城市能源來講，與其在水庫，不如在每一個建築物，先把建築物能源做好，反而是比較急迫的事。
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