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旗山造勢發生憾事 柯志恩發聲：第一時間有完整醫療配備
國民黨高雄市長候選人柯志恩11月7日舉辦旗山造勢時發生憾事，一名七旬女性支持者身體不適送醫急救無效。柯志恩表示，現場第一時間提供完整醫療系統配備，事發後也跟家屬保持密切聯繫，家屬希望低調，她尊重家屬意見。
柯志恩今天下午在大樹保隆宮車掃前受訪，針對造勢憾事對外說明。她表示，誠如支持者家屬聲明所言，他們就是希望能夠低調，給他們空間處理後事；現場第一時間有完整的醫療系統配備，團隊事後也給予關心慰問，過程都跟家屬保持密切聯繫，對於家屬需求都予以尊重。
柯志恩強調，家屬已經透過聲明稿表達意見，家屬意見最重要，就是希望低調，也請所有媒體給予家屬空間。
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