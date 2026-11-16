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體驗手做披薩 沈伯洋：希望下次帶女兒來看起來會比較厲害
民進黨台北市長候選人沈伯洋先前在達美樂官方帳號留言喊「+1」，表達想體驗製作披薩的意願，下午果真現身達美樂龍江店，親手挑戰做披薩。
沈伯洋下午前往達美樂龍江店，衣服上領口別著「三色豆」（火腿、青豆、玉米），現場也聚集許多支持民眾到場加油，沈伯洋表示女兒小麻糬最喜歡的就是披薩，所以今天也戴著女兒小幸運物來，「我先來體驗一次，這樣之後帶她來爸爸看起來會比較厲害」，沈伯洋受訪時一隻蝴蝶不停在附近盤旋，反倒吸引了不少現場的目光。
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