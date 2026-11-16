藍營批鄭朝方當市長4年竹北市幼零增班 黃郁雯轟：選縣長才喊活化空間

國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯今質疑，民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方提出托育資源盤點、活化公共空間等政見，但執政4年來，竹北市立幼兒園未新增分班，全市3至5歲幼童8017人，市幼名額僅310人，批評鄭朝方「別拿空頭支票糊弄竹北爸媽」。對此，竹北市公所表示無回應。

黃郁雯指出，鄭朝方近日針對竹北托育困境，提出「托育資源分區盤點、公共空間優先活化、托育量能逐年擴充」，並主張建立「托育需求地圖」，看似提出解方，但鄭朝方已擔任竹北市長4年，市公所直接管轄的竹北市立幼兒園，究竟盤點了哪些資源、活化了哪些空間，應向市民交代。

黃郁雯質疑，竹北市立幼兒園各園所設立時間介於1982年至2000年間，距今已有20至40多年，竹北市人口持續成長，都市重劃區吸引大量年輕家庭遷入，市立幼兒園硬體規畫卻仍停留在數十年前，未隨都市發展大幅擴充量能。

黃郁雯進一步提出數據指出，竹北市3至5歲幼童共有8017人，但市立幼兒園核定名額僅310人，占全市同齡幼童人口3.9%。其中竹北市立幼兒園本園40人、中心分班90人、聯興分班120人、尚義分班60人，質疑公共幼教資源分布失衡。

黃郁雯表示，竹北市東區及精華區集中了7098名幼童，占全市近89%，市幼名額卻只有130人。其中，嘉興路的竹北市立幼兒園本園僅40個名額，周邊3至5歲幼童有4629人，名額占比僅0.86%；中心分班90個名額，對應2469名幼童，占比約3.6%。

相較之下，聯興分班核定120人，對應580名幼童，名額占比約20.68%；尚義分班核定60人，對應399名幼童，占比約15%。黃郁雯批評，竹北市不同區域的幼教資源差距明顯，鄭朝方執政4年卻未有效改善。

黃郁雯也質疑，鄭朝方強調解決托育問題不能只靠興建大型中心，應全面盤點既有公共建築與閒置空間，但高鐵特區、縣治二三期人口成長早已不是新問題，竹北市公所轄下最新設立的市幼分班仍停留在2000年，鄭朝方任內未新增全新市幼分班，如今參選縣長才提出活化公共空間，令人難以信服。

黃郁雯批評，鄭朝方談論公共托嬰、社區托育家園及非營利幼兒園，卻未提及自己身為竹北市長直接管轄的市立幼兒園。她質疑，連市公所現有行政資源都未用於擴充市幼分班，竹北家長如何相信鄭朝方的縣長托育政見不會成為另一張空頭支票？