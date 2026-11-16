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藍營批鄭朝方當市長4年竹北市幼零增班 黃郁雯轟：選縣長才喊活化空間

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯提出竹北市立幼兒園名額及各區幼童人口數據，質疑鄭朝方執政4年未新增市幼分班，公共幼教資源分布失衡。圖／取自黃郁雯臉書
國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯提出竹北市立幼兒園名額及各區幼童人口數據，質疑鄭朝方執政4年未新增市幼分班，公共幼教資源分布失衡。圖／取自黃郁雯臉書

國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯今質疑，民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方提出托育資源盤點、活化公共空間等政見，但執政4年來，竹北市立幼兒園未新增分班，全市3至5歲幼童8017人，市幼名額僅310人，批評鄭朝方「別拿空頭支票糊弄竹北爸媽」。對此，竹北市公所表示無回應。

黃郁雯指出，鄭朝方近日針對竹北托育困境，提出「托育資源分區盤點、公共空間優先活化、托育量能逐年擴充」，並主張建立「托育需求地圖」，看似提出解方，但鄭朝方已擔任竹北市長4年，市公所直接管轄的竹北市立幼兒園，究竟盤點了哪些資源、活化了哪些空間，應向市民交代。

黃郁雯質疑，竹北市立幼兒園各園所設立時間介於1982年至2000年間，距今已有20至40多年，竹北市人口持續成長，都市重劃區吸引大量年輕家庭遷入，市立幼兒園硬體規畫卻仍停留在數十年前，未隨都市發展大幅擴充量能。

黃郁雯進一步提出數據指出，竹北市3至5歲幼童共有8017人，但市立幼兒園核定名額僅310人，占全市同齡幼童人口3.9%。其中竹北市立幼兒園本園40人、中心分班90人、聯興分班120人、尚義分班60人，質疑公共幼教資源分布失衡。

黃郁雯表示，竹北市東區及精華區集中了7098名幼童，占全市近89%，市幼名額卻只有130人。其中，嘉興路的竹北市立幼兒園本園僅40個名額，周邊3至5歲幼童有4629人，名額占比僅0.86%；中心分班90個名額，對應2469名幼童，占比約3.6%。

相較之下，聯興分班核定120人，對應580名幼童，名額占比約20.68%；尚義分班核定60人，對應399名幼童，占比約15%。黃郁雯批評，竹北市不同區域的幼教資源差距明顯，鄭朝方執政4年卻未有效改善。

黃郁雯也質疑，鄭朝方強調解決托育問題不能只靠興建大型中心，應全面盤點既有公共建築與閒置空間，但高鐵特區、縣治二三期人口成長早已不是新問題，竹北市公所轄下最新設立的市幼分班仍停留在2000年，鄭朝方任內未新增全新市幼分班，如今參選縣長才提出活化公共空間，令人難以信服。

黃郁雯批評，鄭朝方談論公共托嬰、社區托育家園及非營利幼兒園，卻未提及自己身為竹北市長直接管轄的市立幼兒園。她質疑，連市公所現有行政資源都未用於擴充市幼分班，竹北家長如何相信鄭朝方的縣長托育政見不會成為另一張空頭支票？

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