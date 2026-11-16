「施工圖」引中央地方論戰 北市府：監院三度提醒國土署

基泰大直案「施工圖」遭掩埋成台北市長選戰攻防。台北市府今天召開記者會澄清，建管處說明，「施工圖」並不是咎責的主要依據；都發局也說，監察院其實有三次提醒國土署長期忽略「施工圖」留存，市府與業界溝通，認為應該由中央訂定規範，「如果中央還是認為各地方政府要自訂，我想地方政府就來自己訂。」

台北市建管處副處長羅文明說明，基泰大直案的調查，「施工圖」並不是咎責的主要依據，現場依最關鍵的「建照核准圖」連續壁厚度為60公分，現場卻僅施作50公分，作為明確證據。同時將施工資料、日誌、契約內容等提供給檢方，事後也與委託三大技師公會調查災害原因，因此才能將相關人員移送懲戒。

至於國土署稱，施工製造圖為施工管理重要文件，主管機關平日就應該督導營造業者落實副本保管機制。台北市都發局長簡瑟芳說明，監察院曾在2019年、2023年、2024年都有提出國土署長期忽略「施工圖」，應改進留存的制度，雖然國土署在2025年找縣市開會，但傾向地方自治。

簡瑟芳說，北市建管處為此在2026年邀請各公會討論，但是討論過程應該要全國一制規定，認為由中央來訂定標準能有所依循。因此，建管處持續討論，以此基礎會提供給中央來訂定更明確的規範，如果中央還是認為各地方政府要自訂，「我想地方政府就來自己訂。」

另外，有關基泰大直案案受災戶的協助，簡瑟芳補充，市府於事發20日內即畫定更新地區並啟動公辦都更意願調查，但當時僅8戶、30.77%表達意願，未達公辦都更受理門檻，市府僅得多數住戶選擇與基泰公司合建。市府在審查過程中秉持嚴格把關原則，曾因基泰公司計畫書存在容積獎勵、建築規畫設計及地下回填物清除等3項缺失予以退件駁回。

她說，目前基泰重新送件後已完成公開展覽與公聽會，進入幹事會審查階段。此外，為加速塌陷戶返家時程並提供多元選擇，市府已召開協調會重新啟動公辦都更意願調查；同時持續督促基泰負起賠償責任，並控留南港區基河三期中繼住宅供受災戶續租或申請入住，確保居住需求獲得妥善照顧。

媒體問到，「施工圖」遭掩埋是否沒有備份？羅文明說明，「施工圖」不會只有一份，無論是在監造人、起造人，以及相關小包商也都有相關圖資；相關資料搜集在災害時都已經有留存並提供給檢調後續辦案所用。