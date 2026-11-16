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國民黨力拚普發2萬本周三讀 沈伯洋請假但籲多討論：周五太趕

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
行政院推動「AI紅利全民共享」政策，規畫明年每人發放1萬元，不過立法院國民黨團傳出本周五欲表決通過將提高至每人2萬元，由於民進黨團多位綠委參選縣市首長大選，其中民進黨台北市長候選人沈伯洋更已向立院請假，沈今表示，照規畫仍會請假，呼籲即便冷凍期結束協商未果，院長仍應主持協商會議討論，禮拜五表決恐怕太趕。記者曾吉松／攝影
行政院推動「AI紅利全民共享」政策，規畫明年每人發放1萬元，不過立法院國民黨團傳出本周五欲表決通過將提高至每人2萬元，由於民進黨團多位綠委參選縣市首長大選，其中民進黨台北市長候選人沈伯洋更已向立院請假，沈今表示，照規畫仍會請假，呼籲即便冷凍期結束協商未果，院長仍應主持協商會議討論，禮拜五表決恐怕太趕。記者曾吉松／攝影

行政院推動「AI紅利全民共享」政策，規畫明年每人發放1萬元，不過立法院國民黨團傳出本周五欲表決通過將提高至每人2萬元，由於民進黨團多位綠委參選縣市首長大選，其中民進黨台北市長候選人沈伯洋更已向立院請假，若表決藍可望順利過關，沈今表示，照規畫仍會請假，呼籲即便冷凍期結束協商未果，院長仍應主持協商會議討論，禮拜五表決恐怕太趕。

沈伯洋表示，幾乎每天都還是會去立法院，因為辦公室就在那裡，今天也有去簽預算提案，不管是普發一萬還是兩萬，都要遵守財政紀律是一直以來他的主張，那法案有協商的冷凍期，要在這個禮拜五表決可能太趕了。

沈伯洋說，冷凍期只是說在這個時間可以協商，但如果協商未果的話，院長應該是持續要主持會議，不代表冷凍期過了馬上就要表決，呼籲像這種茲事體大的事情，大家應該還是要多討論比較重要。

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