竹市長民調遭疑引導 高虹安籲公布完整題目、何志勇感謝市民

新竹市長選戰將至，有網友在Threads爆料，指接到引導式民調電話，先提到公托延長等育兒政策，再指這些政策都是無黨籍市長候選人何志勇所提，再來才問「新竹市長你會投給誰？」最後更指「這是何志勇委託調查」，讓人質疑民調的真實性；對此，高虹安今受訪回應，該民調執行單位應出面說明並公開完整題目，讓民眾能判斷這份民調的真實性與可靠性。

對此，何志勇回應，感謝新竹市民透過最新民調，對他及所提出的政策表達支持與期待。這也反映新竹選民對具體政見與市政治理的重視。

何志勇說，期待各位候選人在即將舉行的公辦政見發表會上，暢所欲言、各抒己見，讓市民充分了解不同的市政主張。他也會在最後階段爭取中間選民的支持，呼籲勇敢選賢與能。

高虹安說，從昨晚到今早確實陸續接獲民眾反映接到類似民調電話。據了解，該民調先詢問對特定政策或政見的支持度與滿意度，待受訪者回答後，才告知這些政見是由特定候選人所提出，緊接著再詢問是否支持該候選人。讓民眾認為此種誘導式的問法與傳統民調截然不同。

高虹安強調，選罷法對於民調執行方式有相當嚴謹的規範，目的就是為了避免執行單位僅片面公布支持度結果，卻刻意忽略題目設計與引導問法。呼籲該民調執行單位應出面說明並公開完整題目，讓民眾能判斷這份民調的真實性與可靠性。

此外，高虹安指出，今年選舉期間出現許多過去幾十年從未執行過民調、今年卻突然「開張營業」的民調機構，這些異常現象都可能誤導選民對選情的掌握，是很不妥當的做法。既然已有民眾提出檢舉與反映，相關民調執行單位或該名候選人都應出面作出澄清與說明。

高虹安今天已正式向新竹市府請假，她說，即日起開始請假至選前，希望能全力衝刺選舉，今天第一站就到新竹都城隍廟，除向城隍爺稟告正式投入選舉，也向民眾請安問好。呼籲支持者要全力幫忙拉票跟踴躍投票，千萬不要覺得選情穩定，或覺得「好像這一票也不關我的事情」，一定要全心全力出來投票。