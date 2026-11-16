選戰倒數喊告急 韓國瑜合體凌濤呼籲「集中選票」

九合一選戰倒數，桃園市議員凌濤今發布立法院長韓國瑜向桃園市民催票影片，呼籲桃園市民「把選票集中，全力支持優秀的凌濤」，為凌濤大力催票。

韓國瑜在影片中指出，民意代表必須做好三大工作：一、為民喉舌；二、審查預算；三、監督市政，凌濤三項都做得非常好。許多人認為凌濤上一次最高票當選，所以「把票慢慢分出去了」，非常危險。

韓國瑜以2001年台北市立委選舉經驗為例指出，當年民調第一名的北區丁守中、南區賴士葆委員，卻「因為民調太高，統統落選」，這樣不合理的事情絕對不能重演。

韓國瑜向市民喊話，凌濤這麼優秀，大家更應該把選票集中，不要分散。他希望讓凌濤繼續在議會為大家大聲疾呼、為桃園的進步努力，「給凌濤一個機會，繼續支持他」，讓凌濤能在議會代表桃園區民眾全力發聲、努力打拚。

凌濤表示，感謝韓院長肯定四年來他們在議會的表現「非常認真」、「可圈可點」，完成了市民託付的任務。「上一次的票數，不等於這一次的保證」，這次面對地方組織的壓迫以及耳語的分票下，最新地方投票率、表態率綜合評估顯示，他已落入危險邊緣，甚至掉出安全名單，桃園市長張善政也被「穩了」的耳語而大幅影響，選情的確不容樂觀。

凌濤表示，最後關鍵，他要懇請所有桃園市民支持連任，在11月28日集中選票、堅定支持2號張善政、4號凌濤，如此才有機會成功搶救凌濤，讓他繼續為桃園的進步打拚。