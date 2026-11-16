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批台南市府不敢跟中央叫板 謝龍介：當選就拆烏山頭水庫光電板

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨台南市長候選人謝龍介宣示，若當選市長，就算與中央硬碰硬，也要拆除烏山頭水庫光電板。圖／截自謝龍介臉書
國民黨台南市長候選人謝龍介宣示，若當選市長，就算與中央硬碰硬，也要拆除烏山頭水庫光電板。圖／截自謝龍介臉書

水庫設置太陽光電板引發民生用水安全疑慮，國民黨台南市長候選人謝龍介今天指出，經濟部水利署連續3年發函詢問翡翠水庫能否設置光電板，台北市長蔣萬安與前市長柯文哲堅守立場，替大台北600萬人把關飲水安全；反觀台南烏山頭水庫已鋪設光電板，民進黨市府不敢違抗中央，讓市民承擔風險，他宣示，若當選市長，就算與中央硬碰硬，也要拆除烏山頭水庫光電板。

謝龍介表示，最近全台灣都在討論水庫設置光電板，台北市議會調出白紙黑字的公文，經濟部水利署從111年到113年，連續3年發函給翡翠水庫，年年都在問能不能鋪太陽能板。結果台北市長蔣萬安腰桿挺得直直的，不管中央是誰，只要危及市民喝水的安全，依法不能就是不能。連同前任市長柯文哲，台北市政府硬是連續3次幫大台北600萬人把中央的公文擋在門外，一塊光電板都不准進駐。

謝龍介指出，反觀台南市，那顆「西瓜」遇到黨中央的命令，連大氣都不敢喘一聲，哪裡敢跟中央叫板？中央說要衝綠能，台南就雙手雙腳贊成，讓好端端、灌溉嘉南平原、供應鄉親飲用水的烏山頭水庫，水面鋪滿一片又一片黑壓壓的光電板。他呼籲鄉親看看台北市，再回頭看看台南，這就是「選對人的價值」，也是「換黨做的意義」。

謝龍介表示，水是大家的生命線，洗光電板的水、結構老化的風險，最後是誰在喝、誰在承擔？就是台南的父老鄉親在承擔。他批評，官員在冷氣房裡算綠能績效，苦果卻是百姓在吞，天下哪有這種道理？台北人選對了蔣萬安，所以保住乾淨的翡翠水庫；台南人被民進黨當成「西瓜」，隨便選都會贏，結果連喝口乾淨的水都變成奢望。

謝龍介說，他要再次宣誓，只要台南換黨做、只要他進市府，烏山頭水庫上面這些不該有的光電板，一塊都不留，全部拆掉。他強調，自己說到做到，就算跟中央硬碰硬也在所不惜，一定把乾乾淨淨的烏山頭水庫、最純淨的民生用水，原原本本還給台南子孫。

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