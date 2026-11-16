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憂人數太多調整選前之夜場地？沈伯洋曝還不確定 1原因估算保守

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天在士林、北投舉辦最終場大洋流計畫車掃造勢，主辦單位宣稱現場超過10萬人參與，更是繼競總成立後人數再度突破10萬人，傳出因應人潮選前之夜的場地有一些調整，沈表示，尚未確定。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天在士林、北投舉辦最終場大洋流計畫車掃造勢，主辦單位宣稱現場超過10萬人參與，更是繼競總成立後人數再度突破10萬人，傳出因應人潮選前之夜的場地有一些調整，沈表示，尚未確定。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天在士林、北投舉辦最終場大洋流計畫車掃造勢，主辦單位宣稱現場超過10萬人參與，更是繼競總成立後人數再度突破10萬人，傳出因應人潮選前之夜的場地有一些調整，沈表示，目前還未確定，最主還是安全第一，但選前之夜很多支持者返鄉投票，人數估計會保守些。

沈伯洋說，昨天大洋流計畫最終場來的人很多，還是希望能夠找到稍微比較空曠或疏散更容易的地方，無論如何安全都是第一，至於人數預估，先前活動除了台北人外，還有新北等其他縣市支持者會一起來共襄盛舉，如果選前之夜大家返鄉投票了，主要應該就是以台北為主，人數預估應會稍微再保守一點。

沈伯洋表示，選舉到最後都是一樣，主要就是自己支持者會不會出來投票，會持續勤走基層讓大家知道，11月28號是重要的日子，要一起出來投票，大概是勝選的唯一關鍵及方式。

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