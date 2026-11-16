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沈伯洋做披薩造勢 蔣萬安酸：一定要用「真材實料」不是畫大餅

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷。記者葉信菉／攝影
年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷。記者葉信菉／攝影

年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷；對手沈伯洋今則是體驗做披薩，蔣被媒體問到，是否也會體驗做披薩？蔣說，團隊會看接下來時間。蔣也酸沈，這是很有創意的活動，能做披薩當然要「實在的料」，所以他覺得沈委員去感受很好，「因為一定要用『真材實料』，不是畫大餅。」

蔣萬安今天在五分埔辦造勢，由於五分埔是沈伯洋長大的地盤，是否來拚場？蔣說，一直以來他都非常感謝每位里長第一線服務市民，扮演市政府團隊分身，也第一線協助宣導各項政策、推展各項建設，非常非常感激。所以今天特別再次邀請里長交流互動，也表達最高致意，今天也有很多宮廟董事長跟主委，也謝謝宮廟團體一直以來照顧鄉親，不管是捐贈各項物資或消防車、救護車，一起和台北隊守護市民的生命財產安全，所以再次邀請大家，表達感激和最高的敬意。

至於接下來是否也會再與民眾黨議員小雞一同宣傳造勢、車掃？蔣萬安說，非常感謝不分黨派的議員夥伴，大家共同一起來面對這場選舉。尤其志同道合很多民眾黨的議員，在這段期間，陪著掃街拜票，接下來會有很多活動安排及規畫，有確定都會事先跟大家說明。

對於封關民調日將至，蔣萬安說，各項民調在最後階段，他都會參考，但更重要，他要再度呼籲所有好朋友、所有支持者，一定要勇敢站出來投票，「投下這一票非常重要，一起為台北市的未來著想，一起為接下來的打拚努力。」

年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷。記者葉信菉／攝影
年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷。記者葉信菉／攝影

年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與民政局長陳永德(前右一)、議長戴錫欽(左一)、里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷。記者葉信菉／攝影
年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與民政局長陳永德(前右一)、議長戴錫欽(左一)、里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷。記者葉信菉／攝影

年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷。記者葉信菉／攝影
年底選戰倒數12天，台北市長蔣萬安今與里長、宮廟代表辦台北同行·市政共好造勢活動，支持者熱情，凍蒜聲不斷。記者葉信菉／攝影

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