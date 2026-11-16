影／搭乘「粉紅」大車新店車掃 蘇巧慧：選戰如跑馬拉松維持穩定狀態

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午在新北市議員候選人陳乃瑜、陳韋任陪同，在新北市新店搭乘粉紅色大車進行車掃，上車前先在太平宮參香祈福，由太平宮董事長廖金雄陪同。

蘇巧慧受訪時表示，一路馬拉松衝刺到現在來到了最後的12天，最後這個階段用車掃的方式接觸更多的鄉親，希望能夠讓大家充滿熱情準備迎接新北的新時代。蘇巧慧說選戰的最後如同跑馬拉松，一定要有配速，維持穩定的狀態、充滿了精力，唯一就是喉嚨用的比較多一點，所以有時候會有點沙啞。

對於日前在造勢晚會上不慎與神將發生碰撞，右上門牙被撞斷半根，網路上說為什麼一夜之間牙齒就長出來。蘇巧慧說明，台灣現在的牙科技術非常厲害，就是一個臨時的牙套，牙醫師說選完之後再回去做全套的治療，各行各業都是專業。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午在新北市議員候選人陳乃瑜、陳韋任陪同，在新北市新店搭乘「粉紅超跑」進行車掃，民眾揮舞旗幟、高舉標語表達支持之意。記者黃義書／攝影