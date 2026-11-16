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3度擋下翡翠水庫種光電 蔣萬安還原公文：不管中央發文幾次立場都不變

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午與里長、宮廟代表舉辦「台北同行·市政共好造勢活動，現場支持者相當熱情，凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午與里長、宮廟代表舉辦「台北同行·市政共好造勢活動，現場支持者相當熱情，凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影

有民眾被街訪說挺蔣萬安理由，是因蔣三度擋下翡翠水庫光電板，網紅陳沂也表態，護翡翠就值得幫蔣萬安拉票。蔣今下午受訪還原中央過去三年來公文，要求北市盤點翡翠水庫光電板設置範圍，不設還須說明理由。蔣今重申，「不管中央發文來幾次，我們的立場都不會改變」，就是從通到尾堅決反對翡翠設置光電板，一定守護所有市民朋友用水安全。

蔣萬安今天下午與里長、宮廟代表舉辦「台北同行·市政共好」造勢活動，現場支持者相當熱情，凍蒜聲不斷。

對於三度擋下翡翠水庫在水源保護區設置太陽光電板，蔣萬安說，翡翠水庫攸關大台北600萬人非常重要民生水源，對於所有民眾的飲水安全是絕對不允許妥協跟退讓。所以他在過去這四年當中，中央連續三年發文要市府盤點設置光電板的潛力，台北市政府的立場非常堅定，「從通到尾就是堅決反對，一定要守護所有市民朋友的用水安全。」

蔣萬安受訪也再度堅定重申，所以「不管發文來幾次，我們的立場都不會改變」，他認為民眾的健康安全，絕對是要全力守護，「這是身為市長的責任，所以也絕對不會退讓。」

媒體問蔣，是否也希望對手民進黨沈伯洋表態是否要在翡翠水庫設置光電板？蔣萬安說，重點不在選前表態，而在於過去做了什麼，過去他就堅決的反對，且擋下連續中央三次的發文，就是要守護所有市民朋友的飲水安全。所以最重要是在看大家過去實際做的什麼、有哪些行動，而不是在選前的時刻，才看說什麼、做什麼。

還有媒體問蔣，水利署先前也澄清這個調查盤點潛力地點，並沒有要強制推動？是否有一些誤會？蔣萬安反問「我想你可能沒有看過公文，如果你看了公文一定也非常的意外。」

蔣說，經濟部的發文，在公文裡面是要市府去盤點設置光電板的面積、還有容量，而且如果沒辦法設置，還必須要說明理由，所以不管中央怎麼說或是發多少次的文來，「我的立場不會退讓，不會妥協，堅定守護所有市民的飲水安全。」

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