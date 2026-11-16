八連霸議員陳永福遭爆婚外情 兒子陳韋任：家人早知情並原諒

民進黨新北市八連霸議員陳永福今年不再爭取連任，交棒兒子陳韋任參選新店大文山議員，選戰倒數之際，卻遭「鏡週刊」爆料過往婚外情，指陳永福與胡姓女子交往多年，並育有一對子女。陳韋任今回應，這已是二、三十年前的舊事，家人都知道，父親也早已取得家人原諒，相關事情屬父母之間私事，與公共事務無關，自己會持續專注選舉。

陳永福在新店、大文山地區經營超過30年，基層實力雄厚，同時也是現任新北市議會民進黨團總召，今年不再尋求議員連任，改由兒子陳韋任投入選戰。

「鏡週刊」近日報導，陳永福過去曾與胡姓女子交往多年，並育有一子一女，胡女友人近日出面指控，陳永福近年逐漸疏遠胡女，不僅交際應酬頻繁、疑似另有交往對象，並將不少資源投入兒子陳韋任的選戰；相較之下，胡女獨力照顧兩名孩子，生活及經濟壓力沉重，並指控陳永福拒絕支付扶養費。

相關私領域往事在選舉期間再度受到關注。陳永福回應，人難免有年少輕狂時，家人對過往情況都知情，自己也早已取得家人原諒，並表示「身為當事人，我一定負起責任」，至於扶養費爭議，他則強調絕無外界所稱拒付扶養費的情況。

對於父親相關報導，陳韋任表示，「這已經是二、三十年前的舊事，我們家人都知道」，父親也早已取得家人原諒，並且有好好照顧所有相關家人。

陳韋任說，其他事情都是父母之間的私事，與公共事務無關，「我只想說，韋任會繼續專注選舉」。

他也表示，11月28日仍會持續爭取選民支持，希望鄉親給「有經驗、有建築專業的5號新人陳韋任一個機會」，替新店、大文山爭取民進黨第二席空間。