快訊

科技業力挺！台北101外牆今晚點燈聲援黃仁勳…文字內容曝光

散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

民進黨8連霸議員遭爆婚外情！兒接棒參選發聲：家人早知情

聽新聞
0:00 / 0:00

八連霸議員陳永福遭爆婚外情 兒子陳韋任：家人早知情並原諒

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市八連霸議員陳永福今年不再尋求連任，改由兒子陳韋任投入新店、大文山議員選戰。聯合報系資料照
民進黨新北市八連霸議員陳永福今年不再尋求連任，改由兒子陳韋任投入新店、大文山議員選戰。聯合報系資料照

民進黨新北市八連霸議員陳永福今年不再爭取連任，交棒兒子陳韋任參選新店大文山議員，選戰倒數之際，卻遭「鏡週刊」爆料過往婚外情，指陳永福與胡姓女子交往多年，並育有一對子女。陳韋任今回應，這已是二、三十年前的舊事，家人都知道，父親也早已取得家人原諒，相關事情屬父母之間私事，與公共事務無關，自己會持續專注選舉。

陳永福在新店、大文山地區經營超過30年，基層實力雄厚，同時也是現任新北市議會民進黨團總召，今年不再尋求議員連任，改由兒子陳韋任投入選戰。

「鏡週刊」近日報導，陳永福過去曾與胡姓女子交往多年，並育有一子一女，胡女友人近日出面指控，陳永福近年逐漸疏遠胡女，不僅交際應酬頻繁、疑似另有交往對象，並將不少資源投入兒子陳韋任的選戰；相較之下，胡女獨力照顧兩名孩子，生活及經濟壓力沉重，並指控陳永福拒絕支付扶養費。

相關私領域往事在選舉期間再度受到關注。陳永福回應，人難免有年少輕狂時，家人對過往情況都知情，自己也早已取得家人原諒，並表示「身為當事人，我一定負起責任」，至於扶養費爭議，他則強調絕無外界所稱拒付扶養費的情況。

對於父親相關報導，陳韋任表示，「這已經是二、三十年前的舊事，我們家人都知道」，父親也早已取得家人原諒，並且有好好照顧所有相關家人。

陳韋任說，其他事情都是父母之間的私事，與公共事務無關，「我只想說，韋任會繼續專注選舉」。

他也表示，11月28日仍會持續爭取選民支持，希望鄉親給「有經驗、有建築專業的5號新人陳韋任一個機會」，替新店、大文山爭取民進黨第二席空間。

2026九合一選舉

議員 婚外情 2026九合一選舉 新北市選舉 鏡週刊

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

倒數12天！邱建富翻出魏平政家人買票舊案 魏反擊：別株連九族

綠營雙北選將將再合體 蘇巧慧：繼續打政見、願景為主的選戰

蘇貞昌8年前稱「你選我就不敢選」 李四川笑回：神明前講話應該是真話

黃仁勳捲婚外情風波！輝達啟動調查 網憂CEO地位不保

相關新聞

3度擋下翡翠水庫種光電 蔣萬安還原公文：不管中央發文幾次立場都不變

有民眾被街訪說挺蔣萬安理由，是因蔣三度擋下翡翠水庫設光電板，網紅陳沂也表態，護翡翠就值得幫蔣萬安拉票。蔣今下午受訪還原中央過去三年來公文，要求北市盤點翡翠水庫光電板設置範圍，不設還須說明理由。蔣今重申，「不管中央發文來幾次，我們的立場都不會改變」，就是從通到尾堅決反對翡翠設置光電板，一定守護所有市民朋友用水安全。

童子瑋論文爆涉抄襲 童陣營：相似度低於海大部分系所30%標準

民進黨基隆市長候選人童子瑋的碩士論文，遭人質疑涉嫌抄襲。國民黨基隆市黨部今天說，政治人物的誠信須受檢驗，童應拿出證據，給市民一個交代。童陣營回應，童的碩士論文論文原創性比對，相似度低於海大部分系現行採用的30%標準。

沈伯洋關渡造勢飛500台無人機 王鴻薇問：重金造神一晚燒多少錢？

民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」車掃壓軸場昨天在關渡集結，賴清德總統到場助講，最後以500台無人機點亮夜空收尾，聲勢浩大。國民黨立委王鴻薇說，民進黨重金打造洋流造神大平台，有網友推估昨晚活動至少上千萬元，堪比跨年晚會等級，一個晚上燒掉多少錢，就讓民進黨向人民說明。

童子瑋遭爆涉論文抄襲達42% 韋淳祐酸：基隆「抄人」

媒體人謝寒冰今天爆料指，民進黨基隆市長候選人童子瑋的碩士論文抄襲達42%，還有大段直接搬自維基百科，其中14.8% 直接抄錄中國大陸的論文。國民黨新媒體部前主任韋淳祐酸，靠包裝撐出高學歷，靠關係撐出政治路，基隆的「抄人」童子瑋，不愧是賴清德總統的表姪。

秦慧珠：正藍軍轉向待觀察、洋流不等於穩贏

九合一選舉倒數，尋求連任的國民黨松山信義北市議員秦慧珠今接受震傳媒專訪，對於現象級的洋流，她用以往案例指出，沒有一定勝選，都需要事後驗證。

沈伯洋「上摩鐵」案火速偵辦、霸王餐案呢？蔣萬安轟「別碰綠就卻步」

台北市長選戰假訊息攻防延燒。近日黃姓女子涉嫌在社群平台散布民進黨台北市長候選人沈伯洋私德不實訊息，調查局迅速搜索、約談，黃女到案坦承貼文造假，北檢今凌晨諭令20萬元交保。蔣萬安今天被問到，另一方面民進黨台北市議員許淑華日前指控他到東發號用餐未付款，相關爭議卻尚未見相同偵辦動作，蔣表示，希望檢調「能夠有一致的標準，不要碰到綠色就卻步」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。