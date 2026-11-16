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影／吳宗憲創意空戰 AI饒舌歌手James跨界開酸林國漳閃躲辯論

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長候選人吳宗憲競辦採創新空戰策略，邀AI饒舌歌手James加入團隊，推出時事RAP單曲與影片，今天首支單曲「敢不敢辯，敢不敢答？」上線，狂酸林國漳不敢辯論。圖／吳競辦提供
宜蘭縣長候選人吳宗憲競辦採創新空戰策略，邀AI饒舌歌手James加入團隊，推出時事RAP單曲與影片，今天首支單曲「敢不敢辯，敢不敢答？」上線，狂酸林國漳不敢辯論。圖／吳競辦提供

選戰倒數，面對對手陣營龐大資源與宣傳攻勢，宜蘭縣長候選人吳宗憲競辦採創新空戰策略，邀「AI饒舌歌手James」加入團隊推出時事RAP單曲與影片，今天首支單曲「敢不敢辯，敢不敢答？」上線，把外界近期對林國漳提出的質疑轉為嘻哈節奏，狂酸林國漳不敢辯論

第一彈作品指出，國民黨吳宗憲3個多月來多次邀請、卻始終未能成局的「公開政策辯論」。吳宗憲曾舉前縣長陳定南當年勇於與台塑創辦人王永慶辯論為例，強調接受公開檢驗是縣長候選人對縣民應盡義務、不是選擇，林國漳不該再躲在派系後面、面對爭議總是閃躲。

吳競辦說，讓人遺憾是林國漳在幾個月前曾回應有意促成辯論會的記者公會，等參選登記後，但登記後又沒下文，而林國漳明明擔任過宜蘭縣選監小組召集人，卻以「公辦政見發表會即可」、「選戰時間緊迫，不適合」等理由拒絕到底。

競辦表示，我們沒有對手陣營的龐大資源，所以年輕幕僚群發揮創意，藉由AI技術打造饒舌歌手James，將外界近期引用公開資料所提出對林國漳的具體質疑，轉化為朗朗上口的嘻哈節奏，希望用音樂突圍、打破同溫層，吸引更多族群關注縣政。

單曲今天上線，曲中犀利的歌詞「交通怎麼解？財政怎麼算？農漁業、教育，願不願意談？敢不敢辯？敢不敢答？人民問政策，你就正面回答」、「有準備的人，何必躲在幕後，讓宜蘭的未來，接受公開檢驗。」

競辦表示，縣長要掌舵未來發展，所有問題都應該攤在陽光下接受交叉詰問，而非僅靠口號與包裝；競辦預告，AI饒舌歌手James將陸續推出作品，選舉不用烏煙瘴氣，可以很歡樂，歡迎關心宜蘭未來的鄉親鎖定吳宗憲官方臉書、IG與YouTube，選出真正有準備、有能力的宜蘭縣長。

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