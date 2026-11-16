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童子瑋論文爆涉抄襲 童陣營：相似度低於海大部分系所30%標準

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市長候選人童子瑋陣營表示，童碩士論文論文原創性比對，相似度低於海大部分系現行採用的30%標準。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
民進黨基隆市長候選人童子瑋陣營表示，童碩士論文論文原創性比對，相似度低於海大部分系現行採用的30%標準。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

民進黨基隆市長候選人童子瑋的碩士論文，遭人質疑涉嫌抄襲。國民黨基隆市黨部今天說，政治人物的誠信須受檢驗，童應拿出證據，給市民一個交代。童陣營回應，童的碩士論文論文原創性比對，相似度低於海大部分系現行採用的30%標準。

童子瑋的爺爺童永經營電信設備，開創家族事業。童子瑋取得台灣海洋大學航運管理碩士學位，論文題目是「台灣四大電信業者之經營績效評估以資料包絡分析法研究」。

國民黨基隆市黨部表示，媒體人質疑童子瑋碩士論文涉嫌抄襲，童應立即出面，完整說明論文撰寫過程與相關疑點，接受公開檢驗。市長候選人的誠信攸關市民託付選擇，若經查證確有抄襲，就應公開向社會大眾道歉，並負起政治責任。

國民黨指出，童子瑋既然將碩士學歷列為公開履歷，就有責任回答論文如何完成、引用來源是否清楚、被質疑的內容如何解釋。倘若相關指控獲得證實，反映的就是政治人物缺乏誠信。

國民黨說，一個連自己學位都無法誠實面對的人，憑什麼要求市民相信他的承諾，放心把城市交給他？童子瑋必須清楚回答這場爭議，讓社會檢驗他是否具備承擔公共責任的資格。

「不能讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，國民黨指出，海大校譽來自歷代師生與校友長年累積，不應因個人的學術不端受到傷害。童子瑋的論文爭議，相關疑義應由校方依程序專業審查，童子瑋也應主動提供資料、逐項回應質疑。

童子瑋進步基隆辦公室表示，根據國際學術界廣泛使用的論文原創性比對系統Turnitin檢測，依據一般論文重複率報告設定的條件，童子瑋的碩士論文整體文字相似度為27%，低於海大部分系所現行採用的30%標準。

童辦說，童子瑋的論文是在2017年完成，海大直到2021年才全面實施研究生離校前論文比對制度，相關事實均有公開資料可供查證。論文的學術倫理應以具體事證及專業審查為依據，呼籲市民朋友勿輕信謠言，並在11月28日踴躍出門投票，一起讓基隆更進步。

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