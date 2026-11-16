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侯友宜3度陪李四川掃街 從塭仔圳出發喊接棒新莊建設

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）今下午前往新莊，第三度陪同國民黨新北市長候選人李四川掃街。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）今下午前往新莊，第三度陪同國民黨新北市長候選人李四川掃街。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今下午前進新莊車隊掃街，新北市長侯友宜再度出席力挺，這是侯第三度陪同掃街，兩人從南新莊出發。侯友宜表示，特別選擇塭仔圳一帶作為起點，未來可望引進10萬人口，並規畫38座公園及輕軌等建設，是南新莊乃至北台灣發展的重要區域，盼李四川未來接棒後持續推動。

今天車掃新北市議員陳世軒、蔡健棠、議長蔣根煌及市議員候選人王珮宇到場參與。不再尋求連任的市議員戴湘儀也現身力挺，並與王珮宇同車參與掃街。

李四川表示，感謝侯友宜第三度陪同車掃，未來針對塭仔圳重劃區，自己會盡力完成相關建設；另提到國影二期，若中央持續未推動，年底若有機會接任市長，將會「拿回來自己做」。

李四川也表示，未來將推動大漢溪縱貫線，串接相關捷運路網並延伸至新莊，希望在侯友宜已奠定的基礎上，讓新莊建設持續向前，「讓新莊一天比一天更好」。

侯友宜則說，這已是第三次陪李四川車掃，今天特別來到南新莊，感謝多年來新莊市民給予支持與鼓勵。他表示，塭仔圳是新北甚至北部規模最大的都市重劃區之一，未來可迎進約10萬人口，規畫38座公園，也有輕軌建設，是南新莊及北台灣未來發展的「重中之重」。

侯友宜說，因此特別選擇從此處與李四川並肩作戰，希望李四川未來能「把棒子接好」，持續推動南新莊發展，讓市民在未來4年、8年有更好的期待。

侯友宜也提到，新莊未來仍有第二運動中心等多項建設，需要下一任市府持續推進，「很多建設都要靠他來多多幫忙」，並與李四川一同喊話「一起加油、一起努力」。

新北市長侯友宜（中）今下午前往新莊，第三度陪同國民黨新北市長候選人李四川掃街。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）今下午前往新莊，第三度陪同國民黨新北市長候選人李四川掃街。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）今前往新莊進行車掃。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）今前往新莊進行車掃。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）今前往新莊進行車掃。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）今前往新莊進行車掃。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左）今下午前往新莊，第三度陪同國民黨新北市長候選人李四川掃街。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）今下午前往新莊，第三度陪同國民黨新北市長候選人李四川掃街。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左）今下午前往新莊，第三度陪同國民黨新北市長候選人李四川掃街。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）今下午前往新莊，第三度陪同國民黨新北市長候選人李四川掃街。記者張策／攝影

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