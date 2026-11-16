彰化高鐵站運量全線墊底 網友掀廢站論 縣長候選人都回應了

彰化高鐵站運量低迷，2026年前三季僅約76.7萬人次，是全線唯一未突破百萬人次的車站，遠低於苗栗站的105萬人次及雲林站的141萬人次，近日更有網友在Threads討論彰化高鐵站是否應該廢除。對此，彰化縣長候選人各有看法，多數認為未來台鐵田中支線完工、雙鐵串聯後，可望帶動南彰化及南投觀光，也有人認為周邊土地開發仍有改善空間。

根據台灣高鐵公布的2026年1月至9月營運統計，全線累計旅運量達6333.9萬人次，較去年同期增加309.2萬人次，年增5.13%。其中台北站以1284.3萬人次居冠，台中站1059.3萬人次排名第二，左營站約820萬人次排名第三，彰化站則明顯落後。

民進黨彰化縣長候選人陳素月競選總部表示，外界只看運量，卻忽略田中站對南彰化及南投竹山、名間居民與商務通勤族的重要性。過去因缺乏鐵道直接共構，轉乘及接駁不便，陳素月爭取總經費近30億元的台鐵田中支線，2025年1月動工，並力拚2029年底提前完工，希望改善南彰化鐵道轉乘。

國民黨候選人魏平政表示，高鐵站設在田中，就是希望帶動偏鄉發展，地方建設並非短時間就能一蹴可幾。過去鄰近鄉鎮前往高鐵站需20至30分鐘，如今東彰路通車已縮短一半交通時間，未來田中支線完工後，雙鐵接駁將更便利，也有助串聯二水、集集等觀光景點，繁榮指日可待。

無黨籍候選人邱建富認為，田中支線有助高鐵銜接台鐵，希望吸引前往溪頭、日月潭的旅客改由彰化轉乘，形成南彰化通往南投的觀光軸線。他也主張，田中高鐵特區不應只著重交通及土地開發，應結合文化、設計、創意及青年產業，規劃成立文創育成孵化中心，並建立在地交易平台。

無黨籍候選人陳重嘉則認為，當初彰化、雲林都設置高鐵站是否恰當，值得檢討。他指出，彰化高鐵站周邊土地開發緩慢，未能有效提高民眾使用率，田中支線雖有幫助，但效益有限。他主張重新檢視周邊土地開發，由政府共同規劃，並結合社會住宅等方向，帶動區域發展。