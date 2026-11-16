沈伯洋關渡造勢飛500台無人機 王鴻薇問：重金造神一晚燒多少錢？

民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」車掃壓軸場昨天在關渡集結，賴清德總統到場助講，最後以500台無人機點亮夜空收尾，聲勢浩大。國民黨立委王鴻薇說，民進黨重金打造洋流造神大平台，有網友推估昨晚活動至少上千萬元，堪比跨年晚會等級，一個晚上燒掉多少錢，就讓民進黨向人民說明。

王鴻薇說，賴總統為幫忙沈伯洋助選，拿出的壓箱寶，就是團結十講「重版發行」，賴總統甫上台，就以總統之姿大吹洋流，不知道是否把網路上反串沈伯洋流量，超過美國流行巨星泰勒絲、美國總統川普、足球明星梅西以及META執行長祖柏克的內容當真，當眾多次說出洋流流量創造歷史，世界都讚嘆等語，看到總統這樣的發言，想到會被國際社會怎麼看，真令人汗顏。

王鴻薇表示，那些洋流、青鳥操作的議題，尤其是台北市吸菸區設置，賴總統說「讓令人怵目驚心的監獄式吸菸區不見」一個小小的吸菸區讓總統「怵目驚心」未免笑掉國人大牙，蔣萬安沒東西可以打了？只能跟著這些側翼讓人發笑的題目起舞，砍樹翻車殷鑑不遠，賴總統帶頭擾亂地方市政，史無前例。

王鴻薇批評，賴清德還說出了「要讓台灣首都在台北」，更莫名其妙，台北本來就是中華民國的首都，這一點早就無庸置疑。賴清德的發言，只表示他的意識形態，就是對中華民國在台灣的無視與扭曲。民進黨重金打造讓賴清德忘情吹噓洋流造神大平台，昨天那場活動就有網友推估至少上千萬元，堪比跨年晚會等級。一個晚上燒掉多少錢，就讓民進黨去對人民說明吧。