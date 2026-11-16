童子瑋遭爆涉論文抄襲達42% 韋淳祐酸：基隆「抄人」

媒體人謝寒冰今天爆料指，民進黨基隆市長候選人童子瑋的碩士論文抄襲達42%，還有大段直接搬自維基百科，其中14.8% 直接抄錄中國大陸的論文。國民黨新媒體部前主任韋淳祐酸，靠包裝撐出高學歷，靠關係撐出政治路，基隆的「抄人」童子瑋，不愧是賴清德總統的表姪。

韋淳祐指出，根據謝寒冰爆料，童子瑋的論文從大陸的文章整段搬過來，合計約6349字，而且一個出處都沒寫，這不是「引用」，是「抄襲」。最扯的是連感謝詞都抄，把人家的指導教授名字換成自己的，就以為大家都看不出來。

韋淳祐表示，原作者寫：「論文得以完成，最要感謝的是指導教授XXX博士，在學術思想與邏輯上給了我相當大的啟發……」童子瑋寫「論文得以順利完成，最要感謝的是指導教授OOO教授，在學術思想以邏輯上給了我相當大的啟發……」，教授名字換一下，多加「順利」兩個字，連錯字都附贈。

韋淳祐提到，童子瑋論文結尾也一樣。原作者「請容許我貪心的期望」，童子瑋也「請容許我貪心的期望」。原作者是要繼續研究博彩業，童子瑋改成「更堅定的走下去」。

韋淳祐說，一般人寫感謝詞，是真心想謝謝陪自己熬夜的老師、家人、同學。這是整本論文裡最私人、最不需要抄的一頁。連這頁都能用複製貼上解決，大家還敢相信他的政見是自己寫的嗎？「寫論文參考別人的研究很正常。但完全不列出處，寫得像自己原創，這就叫抄襲。」