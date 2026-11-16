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披藍袍選過2次基隆市長 謝立功今年支持童子瑋

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人童子瑋（右）今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋（右）今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長候選人童子瑋今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。謝表態支持童子瑋，希望大家放下政黨包袱，以基隆的未來為共同目標。童感謝謝立功支持，強調基隆是包容多元的城市，要攜手讓基隆變得更好。

謝立功曾兩度代表國民黨參選基隆市長，都敗給民進黨前基隆市長林右昌。謝後來成為民眾黨終身黨員，並曾擔任秘書長，2023年之卸任後與民眾黨漸行漸遠。

謝立功日前在社群平台Threads貼文「洋流交會，童心前行」，隔天表示在今年基隆市長選戰，決定捨棄黨派思維，支持有執行力的童子瑋，兩人今天公開會面。

謝立功表示，基隆應打造成包容、安全且具韌性的城市，並提出海洋生態永續、海洋產業園區及郵輪母港2.0三大構想。他也主張將基隆多元文化與語言優勢，轉化為城市發展動力。

童子瑋表示，基隆四百年的發展歷史，就是不同族群與文化交流融合的歷史，包容多元早已成為基隆的重要特質。這份精神也應該延伸到政治領域，讓不同背景、不同立場的意見都能融合在一起。

「我們都是基隆人」，童子瑋說，只要是對基隆發展有幫助的事情，他都會去傾聽、參考與採納。非常感謝謝立功的肯定與支持，期待結合更多專業力量，為基隆共同努力。

童子瑋指出，他已提出「基港雙心」計畫，透過東岸旅運核心與西岸國門中心，重新串聯基隆港與城市經濟，與謝立功提出的海洋政策相互呼應。

童子瑋也提出成立「族群關係處」及「影視戰略中心」的政見，兩人都希望深化多元族群參與，結合基隆深厚的歷史文化，發展影視及文化產業，讓城市建設、港口經濟與文化創意共同發展。

曾代表國民黨參選基隆市長，又曾出任民眾黨秘書長，如果挺綠受各方關注。謝立功說，今天他最想對話的對象，是過去曾經支持他的朋友及關心基隆未來的市民。他理解大家心中的掙扎，也珍惜多年來獲得的信任。

「放下那些政黨的包袱吧，只要對得起基隆這座城市就好」，謝立功說，基隆需要願意傾聽專業、具有執行力，並願意彎下腰幫助市民的人。他的選擇，就是樸實、熱愛雨都的「媽祖廟小孩」童子瑋。

基隆市長候選人童子瑋（左）今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋（左）今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長候選人童子瑋（左）今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋（左）今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長候選人童子瑋（左）今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋（左）今和民眾黨前秘書長謝立功會面，喊出「『童』心協『立』，基隆拚第一」口號。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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