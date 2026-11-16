秦慧珠：正藍軍轉向待觀察、洋流不等於穩贏

九合一選舉倒數，尋求連任的國民黨松山信義北市議員秦慧珠今接受震傳媒專訪，對於現象級的洋流，她用以往案例指出，沒有一定勝選，都需要事後驗證。

秦慧珠說，現在台北市人口萎縮，在投票率不知道會不會增加強況下，總票數可能是會更少。至於洋流的興起，她從過往分析，在當初趙少康成立新黨、宋楚瑜無黨籍參選、韓國瑜的韓流都颳起現象，「每個時代都會有不一樣的現象。」

但經事後觀察，她說，趙少康最後沒有贏、宋楚瑜也沒有贏，韓國瑜一次贏，在總統大選時輸，所以現象不等於該次戰役就超穩、一定勝選，「沒有人知道，都要事後驗證。」

針對蔣萬安市政，她說，自己作為監督過7任台北市長的市議員，對於市政的了解是有專業，所以提出市政看法卻變成不支持蔣萬安，但是不提出來就是對不起自己專業。

主持人問到，會不會有退休時程？秦慧珠以新北市前議員黃林玲玲為例，76歲時選議員並再度當選，認為要不要選是要看自己的腦子思路是不是非常靈活、體力足以承擔，以及選民願不願意接受，都是要主客觀符合。

對於這次台北市長選戰，她說，蔣萬安現在使勁吃奶力氣在打，當然希望蔣萬安連任，中央已經被民進黨拿走，作為首都她自己就不願再讓民進黨整碗端走。