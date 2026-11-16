謝立功挺童子瑋 回應黃國昌：基隆市民發展最重要

前台灣民眾黨秘書長謝立功今天表態支持民進黨籍基隆市長參選人童子瑋，被問到民眾黨主席黃國昌說他應該沒有那麼重要，謝立功表示，對基隆市民未來發展好，這點最重要。

黃國昌昨天受訪表示，謝立功已很久沒有參與和黨相關的事務，最近1次發言，竟是要民眾黨創黨主席柯文哲在京華城案認罪，讓支持者非常不滿。被問到是否對謝立功祭出黨紀處分，黃國昌僅說，謝立功應該沒有那麼重要。

謝立功上午與童子瑋舉行「童心協立，基隆拚第1」記者會，對於黃國昌的說法表示，他可以簡單1句話，「我有沒有影響力不重要，我重要嗎，也不重要」，對基隆市民未來發展好，這點最重要。

謝立功表態支持童子瑋，並提出海洋產業、新住民發展及永續城市等政策構想，他表示，希望大家放下政黨包袱，以基隆的未來為共同目標。童子瑋則感謝謝立功的支持，強調基隆是座包容多元的城市，願意廣納各界專業與建議，攜手讓基隆變得更好。

尋求連任的基隆市長謝國樑中午與國民黨籍立法委員李彥秀掃街拜票前接受媒體聯訪，謝國樑說，執政黨的優勢、資源與相對有利的執政條件，大家都看得到，所以很多政治人物在這個時候選擇轉向，他其實並不意外。