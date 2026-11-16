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陳品安發起「苗栗隊聯合站路口」行動 力拼民進黨苗栗隊全壘打

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
陳品安發起「苗栗隊聯合站路口」串連行動，今早與苗栗市長候選人林月琴在苗栗市合體拜票。圖／陳品安競選總部提供
陳品安發起「苗栗隊聯合站路口」串連行動，今早與苗栗市長候選人林月琴在苗栗市合體拜票。圖／陳品安競選總部提供

九合一選舉倒數12天，民進黨苗栗縣長候選人陳品安今（16）日發起「苗栗隊聯合站路口」串連行動，號召黨內公職候選人在各自選區同步向鄉親致意，並與苗栗市長候選人林月琴在苗栗市合體拜票。

陳品安表示，選戰進入最後衝刺，她有信心成為苗栗第一位女縣長，並帶領民進黨苗栗隊所有候選人揮出勝利的全壘打。

陳品安與林月琴今早在國華路與至公路口，向往來民眾揮手問候，獲得鄉親熱情回應，還有民眾特地送上小禮物，並親筆寫下「苗栗女力負重前行」為兩人加油打氣。苗栗隊各候選人也同步於各選區內拜票，不少經過車輛以鳴喇叭方式表達支持。

參與串連行動的候選人包括卓蘭鎮長候選人陳春暖；第一選區議員候選人許櫻萍、徐筱菁；第二選區議員候選人羅貴星；第三選區議員候選人翁杰、杜文卿；第四選區議員候選人邱毓興、吳亭亭；第五選區議員候選人陳光軒、陳詩弦，共同展現苗栗隊團結拚勝選的決心。

陳品安指出，縣政推動需要縣府、議會及鄉鎮市公所共同合作，從長輩福利、育兒政策到地方建設，都需要議員協助審查預算、監督執行，讓好的政策真正落實，讓更多鄉親受惠。她期盼與苗栗隊各候選人一起贏得鄉親支持，未來共同承擔責任，將對苗栗的承諾逐一實現。

陳品安競選總部也表示，選戰進入倒數階段，本周林右昌、黃偉哲及賴瑞隆等重量級人士都將分別陪同車隊掃街；周六（21日）上午在苗栗市西山聖帝廟舉辦的「山線大團結造勢大會」，賴清德總統也將再次到苗栗力挺。

陳品安今日發起「苗栗隊聯合站路口」串連行動，號召黨內公職候選人在各自選區同步向鄉親致意。圖／陳品安競選總部提供
陳品安今日發起「苗栗隊聯合站路口」串連行動，號召黨內公職候選人在各自選區同步向鄉親致意。圖／陳品安競選總部提供

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