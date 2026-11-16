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選戰倒數計時 農二代出任彰化縣長候選人魏平政競總發言人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長候選人魏平政競選總部（由右而左）發言人劉千臺、候選人魏平政、助選員魏敬倫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長候選人魏平政競選總部（由右而左）發言人劉千臺、候選人魏平政、助選員魏敬倫。記者簡慧珍／攝影

2026選舉倒數計時，各候選人為爭取選票忙得不可開交，彰化縣長候選人魏平政競選總部找「農二代」劉千臺擔任發言人；今她表示，與魏平政家族有兩代交情，她是第二代，將以留學攻讀的行政管理和行銷專業知識協助魏平政衝刺。

劉千臺的父親劉清尊是2003年模範農民、2005年神農獎得主，曾擔任魏平政母親魏陳春惠選舉時的農業代表，劉、魏兩家私交甚篤，這次魏平政競選縣長，劉清尊出任社頭競選總部總會長，劉千臺本來當魏平政競總志工，在魏家力邀之下走到台前出任競總發言人。

劉千臺先說明她取得加拿大MAS（行政管理碩士）返國後進入爸爸的公司工作，負責國際貿易、對外行銷和溝通約5年，再說到她在學時期曾為魏平政和他母親魏陳春惠站台助講；劉千臺表示，她在彰化縣讀小學、國中、高中才離開彰化升學，是不折不扣「彰化女兒」，她家和魏家有兩代交情，

劉千臺說，她的父親劉清尊透過扶輪之子認養計畫長期扶助清寒國、高中學生，也支持小兒麻痺防治等公益計畫，而她從小認識魏平政，知道他從高中就認養彰化家扶孩子，明年即將滿40年，看到這些孩子各自追求人生理想，有的當演員、工程師，也有成為醫師，魏平政感到很欣慰，因此加入彰化家扶永久認養人行列，這方面和她父親有相像之處，「公益不是一時的熱情，而是長年累月的陪伴與承諾」。

劉千臺又說，魏平政待人親切誠懇，有專業學養，她的父親交代一定要讓魏平政這樣好的候選人為縣民服務，加上她認識的魏平政充滿善心善念，她決定從幕後志工走到台前承擔更多責任。

劉千臺的父親劉清尊擅長培育無病毒百香果種苗，1988年成立公司迄今，供應全台80%百香果種苗，堪稱國內最具規模的百香果種苗場，已與大葉大學創新育成中心合作研發百香果美妝及保養產品。

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