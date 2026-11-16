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烏山頭水庫光電板謝龍介喊當選拆除 江明宗：飲水有鉛溶出風險

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
烏山頭水庫光電板在5月間乾旱見底，光電板跟著落底接觸土壤，經修復，民眾黨台南市議員候選人江明宗7月中以空拍機去拍攝，已換成新的光電板。圖／民眾黨台南市議員候選人江明宗提供
烏山頭水庫光電板在5月間乾旱見底，光電板跟著落底接觸土壤，經修復，民眾黨台南市議員候選人江明宗7月中以空拍機去拍攝，已換成新的光電板。圖／民眾黨台南市議員候選人江明宗提供

烏山頭水庫水面上放光電板，地方對汙染水源的疑慮未消，國民黨台南市長候選人謝龍介喊出當選後一定拆除，據了解，烏山頭的光電板自5月乾旱一度落底，經修復、雨季後水位漲回，目前表面看不出破損，但環團仍表示，無法證明光電板完全不會釋出金屬，支持全數清除。

謝龍介今上午前往佳里區、西港區車隊掃街，針對烏山頭水庫光電板，他重申，當選後一定履行拆除承諾，回應市民對飲用水的疑慮；他說，市長的責任就是面對問題、解決問題，不能讓鄉親每天喝水、煮茶都感到不安心，「如果做不到，市民可以對我發動罷免」。

長期關注此議題的民眾黨台南市議員候選人江明宗說，烏山頭水庫在5月間乾旱見底，光電板跟著落底接觸土壤，主管機關派人修復，卻把路暫時封住，讓關心環境人士無法近距離關心用何種方式修復；7月中以空拍機去拍攝，已換成新的光電板，不過當地居民仍反映希望拆除，上月再去關心，單從外觀上，難辨光電板有無異狀。

江明宗指出，光電板技術還無法做到無鉛的銲錫，電路一定要用含鉛的，才有辦法承受長時間的戶外環境，但確定會有鉛溶出的產生，既然光電板並非水庫的必要設施，為什麼要讓百萬人的飲用水安全去承擔鉛溶出的潛在風險？

水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，供應民生飲用水的水庫設置光電板，環保團體10多年前就反對，當初考察日本政府也只同意少數非飲用水的一處水庫設置。

陳椒華說，不怕一萬，相關單位仍然沒辦法證明光電板不會汙染水質，去年調查因為為光電相關產品組成還是有微量金屬，還是可能因為各種外在因素造成汙染，支持全數清除態度不變。

國民黨台南市長候選人謝龍介今車隊掃街，重申當選後一定履行拆除烏山頭水庫光電板的承諾，「如果做不到，市民可以對我發動罷免」。圖／謝龍介競總提供
國民黨台南市長候選人謝龍介今車隊掃街，重申當選後一定履行拆除烏山頭水庫光電板的承諾，「如果做不到，市民可以對我發動罷免」。圖／謝龍介競總提供

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