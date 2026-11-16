選前勤走基層、聚焦親子 沈伯洋：拚支持度轉化成選票

九合一選舉進入倒數12天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，這個周末開始就是選前黃金周，主要舉行嘉年華活動，也會有偏親子的活動，最後也會有雙北共同造勢，並表示，選前之夜目前因為場地的關係，還在思考是是否有比較有創意的方式來讓支持者參加。

面對各項民調結果，沈伯洋今表示，民調都是高高低低，目前大家能夠得到的民調，結果差異都頗大，在沒有辦法得知加權和樣本面貌的情況之下，競選團隊都是維持戒慎恐懼的態度。

沈伯洋說，這場選舉最後的勝負就是投票率，投票率能夠衝高，才會有得勝的機會，並表示，接下來會勤走基層，希望能夠把支持度轉化做選票。進入選舉最後階段，接下來會有很多與基層和市場相關的活動，選前最後也有會傳統的車掃。

沈伯洋指出，本周周末就是黃金周，最主要會有一些嘉年華會的活動，也會有比較偏親子的活動，如同上周的「洋流季」是比較偏向音樂藝文，接下來會聚焦親子的活動，以及最後會有雙北一起的活動。

至於選前之夜的部分，沈伯洋則說，因為場地的關係，他們還在思考要用怎樣比較有創意的方式，讓大家能夠參加。