何欣純台中山城掃票 強調自己有4分之1客家血統

民進黨台中市長候選人何欣純上午一早前往石岡區的豐勢路口拜票，接著即展開東勢山城車隊掃街。她說，未來將推動「山城3大進擊」，分別是加速東豐快速道路全線通車、改善公車與聚落接駁，完善醫療及運動休閒設施。

何欣純說，自己從小由客家外婆照顧長大，有4分之1客家血統，對客家文化有深厚感情。這是她這個月第2次車掃山城，每次都感受到鄉親滿滿的熱情，讓她心存感恩，也化為繼續打拚的力量，有信心11月28日獲得山城鄉親肯定，懇託大家給客家妹一個服務大台中的機會。

她並以「山城慢生活、台灣由布院」為願景， 表示若當選會整合客庄文化、谷關溫泉、農特產品與餐飲旅宿，帶動地方觀光與商機，讓年輕人有機會留鄉打拚，讓山城鄉親享有更便利且優質的生活。

何欣純邀請大家明晚間7時透過電視或台中市選舉委員會YouTube直播收看公辦電視政見發表會，她將向市民完整說明六星級政策與城市願景，以行動與效率解決市民生活中的問題，共同打造欣欣向榮的大台中。