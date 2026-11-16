蔣萬安拍片替許甫拉票「56不能忘」 秦慧珠反應曝光

尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安，近期頻頻與民眾黨合體，積極搶攻白營及中間選票。民眾黨松山信義北市議員候選人許甫今天公布蔣萬安站台的影片，「松信6起來、56不能忘。」恰巧國民黨北市議員秦慧珠正接受專訪，被問及時僅回「喔，呵呵呵呵。」

松山信義選區共計9席，藍綠各有4席、5席的空間，由於藍綠這次採保守提名，但民眾黨的許甫投入選戰，最有機會搶攻到藍營的票，若許甫順利選上，亦即藍營恐有人落選。

同時，在6月時，秦慧珠頻頻遭藍營粉專「政客爽」發起拒投，她公開質疑難道是要保送許甫，兩人之爭越演越烈。

許甫今中午在臉書上傳蔣萬安替他拉票的影片，蔣萬安在影片中表示，松山信義的好朋友市議員請支持6號許甫，讓我們攜手合作為台北打拚，為松信用心服務，市長票投5號蔣萬安、議員票投6號許甫「松信6起來、56不能忘。」

影片發布的同時，秦慧珠剛好在網路直播節目，被主持人問到這題時，她僅回「喔，呵呵呵呵。」