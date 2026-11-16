台灣中區教授協會批近年多分民調失真 揭穿假民調「3類型」

台北市長選戰進入最後肉搏巷戰，網紅陳沂在臉書貼文表示，她看到一個街訪，問民眾台北市長要投誰？有個阿姨稱要投給蔣萬安的原因，是因「蔣守護翡翠水庫不讓中央蓋光電板，才讓我們有乾淨的水可以喝。」陳沂說，「光是堅定守護翡翠水庫，不被光電板入侵，就值得我幫蔣萬安拉票！」

2026-11-16 10:16