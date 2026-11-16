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台灣中區教授協會批近年多分民調失真 揭穿假民調「3類型」
「台灣中區教授協會」今在台中召開記者會，指近年多分民調失真，呼籲選民要參考多份民調，先問誰做得、怎麼做的，再決定要不要相信。
台灣中區教授協會常務理事、東海大學通識教育中心教授潘兆民，及淡江大學全球政治經濟系兼任助理教授施威全，今天召開「數字的操弄：選戰民調武器化」記者會。施威全表示，選舉日越逼近，民調戰越激烈，民調大戰、假民調或失真民調充斥，代表數字戰確實對選舉是有影響。
施威全揭穿假民調三種類型，包括完全捏造、過程無法檢驗，取樣有問題，都造成民調嚴重失真。他呼籲選民要參考多分民調，要看趨勢、調查單位及經費來源，並比較同一家民調前後數字。
潘兆民表示，假民調踐踏民意，甚至扭曲民意，真是罄竹難書。部分民調為了提高特定候選人優勢，把加權放大讓特定區域取得優勢，甚至機構效應讓民調失真，無法反映真實民意。他呼籲選民要看穿民調數字背後的操作，「畢竟唯一百分之百準確的民調是開票。」
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