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倒數12天！邱建富翻出魏平政家人買票舊案 魏反擊：別株連九族

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長選舉倒數12天，無黨籍候選人邱建富今天舉行反賄選記者會，點名國民黨候選人魏平政家人涉賄選舊案。記者林敬家／攝影
彰化縣長選舉倒數12天，無黨籍候選人邱建富今天舉行反賄選記者會，點名國民黨候選人魏平政家人涉賄選舊案。記者林敬家／攝影

彰化縣長選舉倒數12天，無黨籍候選人邱建富今天舉行反賄選記者會，點名國民黨候選人魏平政，指魏平政2005年首次參選社頭鄉長時，其二哥曾透過中間人買票，遭法院判刑6個月、褫奪公權4年。魏平政則表示，自己和妻子當年都未涉案，哥哥也已受到法律制裁，質疑反覆提起舊案是否有誤導選民之嫌。

邱建富指出，魏平政2005年首次參選社頭鄉長時，其二哥曾透過中間人，以每票500元向選民買票，案件經台中高分院審理後，依違反公職人員選舉罷免法判刑6個月、褫奪公權4年，魏平政當時則表示自己並不知情。

邱建富表示，家族財力雄厚不是問題，真正重要的是選舉公平性，以及候選人是否經得起社會檢驗。他質疑，這段司法紀錄至今仍是外界關注焦點，魏平政面對過往爭議，不能每次都以「不知道」作為回應。

魏平政表示，當年調查站監聽他家中的對話，曾聽到他和妻子再三強調「不可以買票」，賄選案偵辦結果，他和妻子都未涉案，涉及買票的哥哥也已受到法律制裁。他認為，如今再把這段往事拿出來反覆討論，卻只講部分事實、未交代全貌，是否有誤導選民、影響選情之嫌？他不願多作揣測，只希望選舉回歸正軌，不要株連九族。

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