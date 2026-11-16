桃園市長公辦政見會明登場 張善政：將聚焦4年政績、30年願景

桃園市長選舉公辦電視政見發表會將於明天上午9時登場，爭取連任的市長張善政與民進黨候選人黃世杰將同場闡述政見。張善政今表示，這幾天他與選舉團隊、幕僚密集討論發表主題，將從過去4年政績及未來發展願景2大方向準備，一方面讓市民對市府執行能力有信心，另一方面讓大家了解桃園未來不只4年，而是20、30年的發展樣貌，呼籲市民拭目以待。

張善政表示，對於明天上午的公辦政見發表會，團隊正在積極準備，這幾天他與選舉團隊、幕僚非常密集地討論要呈現哪些主題，也花費許多心思，希望能在有限時間內，讓市民充分了解過去的施政成果及未來願景。

張善政指出，政見發表會將有2個主要方向，第1是呈現過去4年的政績，讓市民對團隊的執行能力有信心；第2是呈現未來的願景，讓大家知道如果繼續4年，可以為桃園帶來非常好的未來，「不只4年，而是20、30年非常好的未來」，希望市民朋友拭目以待，給予更多支持與指教。

桃園市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會明天上午9時舉行，張善政、黃世杰皆同意參加。2人將於上午8時30分報到，並透過抽籤決定發言順序。每人分2輪發言，每輪12分鐘。

桃園市選委會日前表示，由於同意舉辦辯論會的候選人未達法定三分之二門檻，因此採傳統電視政見發表會形式進行，並透過桃園市有線電視第三公用頻道及YouTube平台同步直播。市議員及復興區民代表政見發表會則自18日起陸續登場。