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張善政八德後援會成立 鄭麗文示警：票沒投出來都不能說穩

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天上午在八德區舉行後援會成立大會，國民黨主席鄭麗文等人到場站台，展現團結氣勢。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天上午在八德區舉行後援會成立大會，國民黨主席鄭麗文等人到場站台，展現團結氣勢。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政今天上午參加八德區後援會成立大會，國民黨主席鄭麗文也到場站台。張善政細數過去4年在八德推動捷運綠線、三鶯線延伸及市立醫院總院等建設，承諾未來4年加倍努力回報八德；鄭麗文則提醒，雖然外界認為桃園選情穩定，但選戰進入最後倒數，「票沒有投出來，所有的選區都不能說是穩的」，呼籲支持者務必返鄉投票。

成立大會現場今湧入大批支持者，揮舞競選旗幟並高舉競選看板。張善政與鄭麗文、邱奕勝等人同台造勢，展現選戰最後階段的團結氣勢。

張善政表示，4年前首次到八德拜票時，許多地方人士挺身而出，陪他在雨中站上宣傳車掃街，讓他十分感動，當時便下定決心，當選市長後一定要盡最大力量回報八德鄉親，未來4年也會比過去更加倍努力。

張善政指出，過去4年八德是市府最花心思的區域之一，捷運綠線高架段已完工，地下段持續推進，三鶯線延伸八德也已動工，未來八德往東可連接新北鶯歌，往北通往桃園、大園及蘆竹，往南還有延伸大溪的規畫，加上市立醫院總院將落腳八德，未來八德將成為桃園非常亮眼的區域。

張善政提到，前國民黨主席朱立倫日前提醒，支持他的群眾投票意願偏低，相當危險，因此拜託在場鄉親發揮影響力，動員所有支持者11月28日出來投票，讓市長、議員及里長候選人順利當選。

鄭麗文表示，張善政過去4年以中央、國際規格推動桃園發展，不僅具有前瞻眼光，對於大街小巷、市民需求也同樣細心照顧。尤其基層里長能將民意直接反映到市府，搭配議會監督與支持，讓市政建設沒有落差，這樣的國民黨桃園團隊，也是全國羨慕的對象。

鄭麗文指出，外界常說全台灣最穩的就是桃園，因此她選舉期間比較少到桃園，但現在進入最後決戰，票沒投出來，所有選區都不能說穩。呼籲支持者除了力挺張善政，也不能忘記議員、里長及公投，尤其在外縣市工作、讀書的親友，11月28日務必返鄉投票。

桃園市長張善政今天上午在八德區舉行後援會成立大會，國民黨主席鄭麗文等人到場站台，展現團結氣勢。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天上午在八德區舉行後援會成立大會，國民黨主席鄭麗文等人到場站台，展現團結氣勢。記者朱冠諭／攝影

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