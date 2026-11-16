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蔣、李、張蘆洲同台擠爆長榮路 巧遇黃國昌車隊互喊加油

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今深入綠營大票倉蘆洲展開「海納百川」車隊掃街，台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善同台助陣。李四川蘆洲競選總部前的長榮路湧入約4、5百名支持者，民眾舉起手機拍照、爭相上前握手及索取簽名，現場「凍蒜」聲此起彼落，還有人高喊「市長我愛你」、「蔣萬安我愛你」、「川伯我愛你」，氣氛熱烈。

李四川、蔣萬安、張麗善抵達後，人群不斷往前聚集，不少支持者只為靠近三人拍張照片或握到手，競選總部前一度被擠得水洩不通。現場新北市議員李翁月娥、王威元、黃桂蘭，以及議員參選人蔡政呈也到場陪同。

聯訪期間還出現意外插曲。民眾黨新北市議員參選人陳彥廷的車掃隊伍恰巧行經長榮路，民眾黨主席黃國昌也在車上，車隊遇上紅燈停下時，黃國昌隨即向路旁民眾揮手互動、高喊加油，現場支持者也熱情回應「黃國昌加油」、「陳彥廷凍蒜」，兩組車掃隊伍短暫交會，讓原本已相當熱烈的現場氣氛再度升高。

李四川表示，特別感謝張麗善從雲林北上加油，也感謝蔣萬安給予支持與鼓勵，接下來仍會邀請許多過去的戰友、好朋友站台。

李四川說，目前選情仍相當緊張，「現在欠了3票」，因此不只要拉票、催票，最重要的還是支持者一定要出來投票，「因為少你一票，可能我就會落選」。

蔣萬安表示，自己與李四川「非常有默契」，過去也曾並肩作戰，今天很高興能陪李四川到蘆洲車掃，向新北鄉親爭取支持。他也向現場支持者喊話，希望新北市民支持李四川，台北的朋友也能幫自己拉票，「未來我跟川伯就是攜手努力，為雙北所有市民打拚」。

張麗善則表示，許多雲林鄉親長期在台北、新北生活，蔣萬安是「雲林的外甥」，李四川也與雲林鄉親有相近的海口人「氣口」，因此今天特別北上替兩人加油。

張麗善說，雙北本來就是共同生活圈，蔣萬安與李四川過去已有合作默契，從大巨蛋到輝達AI產業鏈，未來雙北還有交通、產業等許多議題需要合作，希望兩人能共同攜手，讓台北、新北串聯發展、共創雙贏。

有民眾特意畫出李四川、蔣萬安、張麗善的Q版肖像為選戰加油。記者張策／攝影
有民眾特意畫出李四川、蔣萬安、張麗善的Q版肖像為選戰加油。記者張策／攝影

台北市長蔣萬安（右二）今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川（右一）車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川（右一）車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川人氣爆棚，從現身到上車民眾不斷蜂擁而上握手喊加油。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川人氣爆棚，從現身到上車民眾不斷蜂擁而上握手喊加油。記者張策／攝影

台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影

台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影

民眾黨新北市議員參選人陳彥廷的車掃隊伍恰巧行經長榮路李競總前，民眾黨主席黃國昌也在車上，兩邊互相打氣大喊加油凍蒜。記者張策／攝影
民眾黨新北市議員參選人陳彥廷的車掃隊伍恰巧行經長榮路李競總前，民眾黨主席黃國昌也在車上，兩邊互相打氣大喊加油凍蒜。記者張策／攝影

台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右）今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右）今前往新北市蘆洲區，同台助陣國民黨新北市長候選人李四川車掃，現場人潮洶湧。記者張策／攝影

台北市長蔣萬安人氣爆棚，不少民眾搶上前請他簽名。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安人氣爆棚，不少民眾搶上前請他簽名。記者張策／攝影

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