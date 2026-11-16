蔣、李、張蘆洲同台擠爆長榮路 巧遇黃國昌車隊互喊加油
國民黨新北市長候選人李四川今深入綠營大票倉蘆洲展開「海納百川」車隊掃街，台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善同台助陣。李四川蘆洲競選總部前的長榮路湧入約4、5百名支持者，民眾舉起手機拍照、爭相上前握手及索取簽名，現場「凍蒜」聲此起彼落，還有人高喊「市長我愛你」、「蔣萬安我愛你」、「川伯我愛你」，氣氛熱烈。
李四川、蔣萬安、張麗善抵達後，人群不斷往前聚集，不少支持者只為靠近三人拍張照片或握到手，競選總部前一度被擠得水洩不通。現場新北市議員李翁月娥、王威元、黃桂蘭，以及議員參選人蔡政呈也到場陪同。
聯訪期間還出現意外插曲。民眾黨新北市議員參選人陳彥廷的車掃隊伍恰巧行經長榮路，民眾黨主席黃國昌也在車上，車隊遇上紅燈停下時，黃國昌隨即向路旁民眾揮手互動、高喊加油，現場支持者也熱情回應「黃國昌加油」、「陳彥廷凍蒜」，兩組車掃隊伍短暫交會，讓原本已相當熱烈的現場氣氛再度升高。
李四川表示，特別感謝張麗善從雲林北上加油，也感謝蔣萬安給予支持與鼓勵，接下來仍會邀請許多過去的戰友、好朋友站台。
李四川說，目前選情仍相當緊張，「現在欠了3票」，因此不只要拉票、催票，最重要的還是支持者一定要出來投票，「因為少你一票，可能我就會落選」。
蔣萬安表示，自己與李四川「非常有默契」，過去也曾並肩作戰，今天很高興能陪李四川到蘆洲車掃，向新北鄉親爭取支持。他也向現場支持者喊話，希望新北市民支持李四川，台北的朋友也能幫自己拉票，「未來我跟川伯就是攜手努力，為雙北所有市民打拚」。
張麗善則表示，許多雲林鄉親長期在台北、新北生活，蔣萬安是「雲林的外甥」，李四川也與雲林鄉親有相近的海口人「氣口」，因此今天特別北上替兩人加油。
張麗善說，雙北本來就是共同生活圈，蔣萬安與李四川過去已有合作默契，從大巨蛋到輝達AI產業鏈，未來雙北還有交通、產業等許多議題需要合作，希望兩人能共同攜手，讓台北、新北串聯發展、共創雙贏。
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