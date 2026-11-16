【重磅快評】選市長回歸基本題 守護市民用水安全豈容模糊空間

距離選舉不到兩周，選戰愈到最後關頭，政治口水愈多，各種攻防也愈激烈。但選民真正需要的，不是那些看不到、摸不著，甚至天馬行空的政策支票。選市長，最重要的就是選出能守護市民安全與生活的候選人，其他都是假的。

市長不是政黨打手，也不能無條件替中央政府背書。無論藍綠，候選人都應把市民的生命、健康與生活品質擺在第一位。若連最基本的民生問題都不敢表態，遇到中央政策只會照單全收，人民憑什麼相信，當選後能成為真正守護市民的父母官？

首先要問的，就是每天都離不開的用水安全。

水庫設置水面型太陽光電板引發爭議，凸顯能源政策與民生用水之間的衝突。烏山頭水庫光電設施引起地方疑慮，翡翠水庫則是大台北地區重要的民生水源，攸關約600萬人的用水安全。經濟部水利署2022至2024年間曾三度發函盤點水庫設置光電的可能性，但翡翠水庫管理局已明確表示，依據相關土地使用規定及水利法規，翡翠水庫蓄水範圍不受理任何使用申請。蔣萬安也明確反對設置光電板，堅持依法守護水源。

在此同時，民進黨台北市長候選人沈伯洋，至今仍未見針對翡翠水庫設置光電板明確表態。沈伯洋若也反對，是否願意公開承諾，絕不讓翡翠水庫設置光電板？如果支持，又有什麼充分的科學依據，可以向市民說明如何保障水源安全？這不是能源政策的抽象辯論，該給個清楚答案。

再看台南的烏山頭水庫。水面光電設施約11.5公頃，占水庫水域面積約1.12%。經濟部及農田水利署多次表示，水質檢測符合相關標準，契約也明定不得使用清潔劑清洗光電板。官方檢測資料目前並未顯示水質受到污染，但這不代表對民眾的疑慮就可置之不理。

國民黨台南市長候選人謝龍介已公開承諾，當選後將透過合法手段移除烏山頭水庫光電板。民進黨候選人陳亭妃過去也曾要求中央禁止新增水庫光電設施，既有租約到期不再續約。如今面對謝龍介提出提前拆除的主張，陳亭妃究竟支持還是反對？如果反對，理由是什麼？如果支持，又準備如何處理既有契約、法律責任及拆除成本？她日前面對這項政見，強調應先確認政策可行性及執行程序，卻仍未交代自己對提前拆除的立場。

當然，拆除既有設施涉及中央主管機關、管理單位與契約關係。但候選人至少應提出明確立場與合法可行的方案，而不是遇到自己所屬政黨的政策，就語焉不詳。

水庫光電只是其中一例。舉凡市民的小事，都是市長的大事。颱風豪雨來襲，排水系統能不能發揮作用？道路設計是否安全，行人能不能安心過馬路？老舊建築、公共場所的消防與公安檢查是否落實？幼兒園、托育機構能不能讓家長放心？這些事情沒有哪一件能靠政治口號解決。

台南近年多次遭遇強降雨，部分地區淹水問題反覆發生，候選人就應說清楚排水瓶頸在哪裡、滯洪設施如何增加、治水預算如何運用。台北市有大量老舊公寓與人口密集區，消防救災、建築公安及行人交通安全，也都是市長不能迴避的日常考驗。

市民不需要一個只會在選舉期間製造聲量的市長，更不需要一個凡事先看政黨臉色，再決定要不要替市民說話的市長。中央政策如果有問題，地方首長就應據理力爭，不能為了政治利益犧牲地方百姓權益。選舉是選市長，不是選政黨忠誠度。候選人可以提出宏大的城市願景，但再文青的用詞都要落地，若連最基本的民生安全都不敢捍衛，再漂亮的政見也只是空中樓閣，談不上「陪伴」，更「縫合」不了什麼。