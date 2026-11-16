國民黨花蓮縣黨部副主委選舉文宣未逐一親簽 遭張峻競選團隊檢舉

花蓮縣長候選人張峻競選團隊質疑，國民黨縣黨部副主委、縣議員吳建志發放的選舉黑函未依法親自簽名，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，今天前往花蓮縣選舉委員會檢舉。吳建志回應，文宣有署名就不是黑函，要求張峻不要迴避質疑，歡迎召開記者會逐一說明。

張峻競選總部辦公室主任胡慧君表示，團隊前兩天已前往花蓮地檢署，檢舉有人涉嫌散發使人不當選的黑函，吳建志昨天自行召開記者會，並在其中一張黑函上簽名，等於承認文宣與他有關，因此今天進一步向選委會提出檢舉。

胡慧君指出，依公職人員選舉罷免法第52條第1項規定，政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選或罷免活動的宣傳品，應由刊登或具名者親自簽名，文宣應在送交印刷廠前完成簽名，而非事後才在其中一張上補簽，她質疑其他未簽名的黑函是否違法，除非每一張都逐一補簽，否則仍有爭議。

胡慧君認為，吳建志透過記者會說明，更讓團隊認為黑函與他有直接或間接關係，因此有必要向選委會檢舉，釐清相關法律責任。不過，檢舉需要以公文形式送達，競選團隊將撰寫公文，正式到選委會檢舉。

吳建志回應，文宣上有署名就不是黑函，張峻不應迴避外界質疑，歡迎他召開記者會，針對相關內容逐條向大眾說明。

花蓮縣選舉委員會表示，目前尚未收到相關檢舉公文，且現階段文宣發放尚未進入選罷法規定的10天競選活動期間，待收到公文後，將回歸一般法律案件處理；若於正式競選期間收到相關檢舉，則依選罷法規定辦理。