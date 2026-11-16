彰化藍綠說法有落差 縣長候選人政見辯論會陷入羅生門

彰化縣選舉委員會18日將舉行公辦政見會，縣長候選人魏平政提議候選人自辦政見辯論會迄今沒下文。魏平政今表示，持續接洽縣長候選人陳素月競總，對方百般推託，實在讓人無奈，「真理愈辯愈明」，希望真正拿出誠意參加辯論會。

魏平政今年9月21日提議舉辦候選人政見辯論會，另外3名候選人都同意，到現在邱建富、陳重嘉仍強調如果舉辦「一定參加」，民進黨縣長候選人、立法委員陳素月也滿口答應，要求魏平政接洽她的競總總幹事楊富鈞協商舉辦地點、日期。

魏平政強調，就算有公辦政見會，他仍認為應該有政見辯論會透過交相詰問把各自的政政見講清楚、說明白，及立委陳素月為什麼一直不願意說明立法院表江重大法案時缺席，既沒投下贊成也沒投下反對票，候選人不是在公辦政見會各抒己見了事，「真理愈辯愈明」，因此公辦政見會結束後，在選前他依舊希望陳素月陣營能勇於面對政策辯論，不要再閃躲了。

魏平政表示，其實他一再邀請，希望立委陳素月能來一起辯論，所以都按照陳素月的意思接洽她競總相關人員，聯絡之後他們說不行，聲稱必須黨對黨的接觸才可以，國民黨由縣黨部主委蕭景田出面聯絡民進黨縣黨部，得到回應都是「好、好、好」然後沒下文。

魏平政指出，各個民調都顯示彰化縣長選舉未表態的居於四成，代表大多數人是不了解雙方政見，這個時候才更需要來辦個政見辯論會透過公開辯論方式，讓縣民了解候選人的政策跟想法，。

陳素月說，到目前為止她都願意參加縣長候選人政見辯論會，可是民進黨彰化縣黨部主任委員謝翠萍一直沒接到國民黨彰化縣黨部主委蕭景田的電話，如果蕭景田來電，謝翠萍一定會作出正面回應。