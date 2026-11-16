黃國昌連兩天陪新北小雞車掃 陳世軒強打「繼續做事」牌

民眾黨今天持續「民眾號」新北市車隊掃街，主席黃國昌先陪同陳彥廷於三重、蘆洲掃街後，隨即至新莊陪同新北市議員陳世軒在新莊鬧區進行車隊掃街，沿途許多支持者熱情揮手向表達支持，陳世軒也拜託支持者11月28日一定要出門投票。

被稱為「新莊土地公」的陳世軒，是民眾黨在本屆新北市議員中唯一一席，此次以「請讓我繼續做事」為競選主軸，擔起民眾黨在新北市領頭羊的重任，盼讓民眾黨提名的7名市議員候選人，至少能當選3席在議會成立黨團。

重視機車族權益的陳世軒，在4年議員任期中積極推動機車交通改革，主張取消強制機車兩段式左轉以及改善機車行車動線，成功爭取新莊區中原路等路口全面取消機車兩段式左轉，另外也爭取大型重機停放機車格，促使新北市於今年7月正式在全市開放路邊收費機車格供大型重機停放，並大力推動拆除大漢橋機車道分隔島並開放外側快車道供機車行駛，改善過去車道狹窄、事故頻傳與救援困難的問題。

另外陳世軒也推動塭仔底濕地公園廁所與整體翻新、頭前運動公園與龍鳳公園遮陽與設施更新、中平公園無障礙空間等，盼提供市民舒適安全的休憩環境。

陳世軒表示今天將在全新莊進行車隊掃街，27日選前最後一天將號召機車族與他在新莊展開機車掃街，希望市民11月28日踴躍出門投票，用選票證明認真做事的人一定被肯定，讓他繼續為市民做事。

支持者獻上代表陳世軒號次的8號氣球表達支持。記者黃子騰／攝影

多名支持者揮舞旗幟表達支持。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌陪同新北市議員陳世軒車隊掃街。記者黃子騰／攝影