聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌連兩天陪新北小雞車掃 陳世軒強打「繼續做事」牌
民眾黨今天持續「民眾號」新北市車隊掃街，主席黃國昌先陪同陳彥廷於三重、蘆洲掃街後，隨即至新莊陪同新北市議員陳世軒在新莊鬧區進行車隊掃街，沿途許多支持者熱情揮手向表達支持，陳世軒也拜託支持者11月28日一定要出門投票。
被稱為「新莊土地公」的陳世軒，是民眾黨在本屆新北市議員中唯一一席，此次以「請讓我繼續做事」為競選主軸，擔起民眾黨在新北市領頭羊的重任，盼讓民眾黨提名的7名市議員候選人，至少能當選3席在議會成立黨團。
重視機車族權益的陳世軒，在4年議員任期中積極推動機車交通改革，主張取消強制機車兩段式左轉以及改善機車行車動線，成功爭取新莊區中原路等路口全面取消機車兩段式左轉，另外也爭取大型重機停放機車格，促使新北市於今年7月正式在全市開放路邊收費機車格供大型重機停放，並大力推動拆除大漢橋機車道分隔島並開放外側快車道供機車行駛，改善過去車道狹窄、事故頻傳與救援困難的問題。
另外陳世軒也推動塭仔底濕地公園廁所與整體翻新、頭前運動公園與龍鳳公園遮陽與設施更新、中平公園無障礙空間等，盼提供市民舒適安全的休憩環境。
陳世軒表示今天將在全新莊進行車隊掃街，27日選前最後一天將號召機車族與他在新莊展開機車掃街，希望市民11月28日踴躍出門投票，用選票證明認真做事的人一定被肯定，讓他繼續為市民做事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。