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李四川合體蔣萬安、張麗善 新北三蘆車掃拜票 沿途民眾夾道歡迎
國民黨新北市長候選人李四川今天一早合體台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善，以車隊在三蘆地區掃街拜票，沿途民眾比出3號手勢夾道歡迎，不少熱情支持者趁著紅燈空檔上前握手致意。
李四川今天在蔣萬安、張麗善的陪同下，與選區市議員候選人組成車隊掃街拜票，沿途不少民眾夾道歡迎，更有熱情支持者趁著車隊等待紅燈的空檔上前與他握手致意，也有住戶在樓上開窗觀看，路過的車輛也搖下車窗揮手，車隊在鞭炮聲與凍蒜聲中繞行三重、蘆洲地區。
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