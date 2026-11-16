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李四川合體蔣萬安、張麗善 新北三蘆車掃拜票 沿途民眾夾道歡迎

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今天在蔣萬安、張麗善的陪同下，與選區市議員候選人組成車隊掃街拜票，沿途不少民眾夾道歡迎，有住戶在樓上開窗觀看比出手勢表達支持。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天在蔣萬安、張麗善的陪同下，與選區市議員候選人組成車隊掃街拜票，沿途不少民眾夾道歡迎，有住戶在樓上開窗觀看比出手勢表達支持。記者許正宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天一早合體台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善，以車隊在三蘆地區掃街拜票，沿途民眾比出3號手勢夾道歡迎，不少熱情支持者趁著紅燈空檔上前握手致意。

李四川今天在蔣萬安、張麗善的陪同下，與選區市議員候選人組成車隊掃街拜票，沿途不少民眾夾道歡迎，更有熱情支持者趁著車隊等待紅燈的空檔上前與他握手致意，也有住戶在樓上開窗觀看，路過的車輛也搖下車窗揮手，車隊在鞭炮聲與凍蒜聲中繞行三重、蘆洲地區。

國民黨新北市長候選人李四川（左）今天一早合體台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右），以車隊在三蘆地區掃街拜票，沿途民眾比出3號手勢夾道歡迎。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）今天一早合體台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右），以車隊在三蘆地區掃街拜票，沿途民眾比出3號手勢夾道歡迎。記者許正宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）今天一早合體台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右），以車隊在三蘆地區掃街拜票，三人也一起比出愛心手勢。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）今天一早合體台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右），以車隊在三蘆地區掃街拜票，三人也一起比出愛心手勢。記者許正宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）今天一早合體台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右），以車隊在三蘆地區掃街拜票，沿途民眾比出3號手勢夾道歡迎。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）今天一早合體台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右），以車隊在三蘆地區掃街拜票，沿途民眾比出3號手勢夾道歡迎。記者許正宏／攝影

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